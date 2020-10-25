Savaşcı yeni bölüm ne zaman? Savaşçı bugün var mı? Savaşçı 100. bölüm ile ilgili açıklama!

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Savaşçı'nın 100. bölümü dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Haftalardır yayınlanmayan Savaşçı dizisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Savaşçı dizisinin yapımcısı Hayri Aslan açıklama yaptı. Dizinin takipçileri de internette sıklıkla Savaşcı yeni bölüm ne zaman? Savaşçı bugün var mı? Savaşcı ne zaman başlayacak? Bu akşam Savaşcı var mı? sorularını araştırıyor. Peki, Savaşcı yeni bölüm ne zaman? İşte Savaşçı dizisi 100. bölüm ile ilgili yapımcının açıklaması...

4. sezondur izleyici karşısına çıkan Savaşçı dizi si haftalar önce ani bir kararla yayınlanmamıştı. Savaşçı dizisinin takipçileri tarafından 'Savaşçı dizisi yayından mı kalktı? Savaşçı dizisi neden yayınlanmadı? Savaşçı dizisi bitti mi? soruları medyada farklı şekilde yorumlanmış, dizinin başrol oyuncusu Berk Oktay açıklama yapmıştı. Şimdi de Savaşçı dizisinin yapımcısı Hayri Aslan dizi ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Savaşcı yeni bölüm ne zaman? Savaşçı bugün var mı? Savaşcı ne zaman başlayacak? İşte Savaşçı dizisi 100. bölüm ile ilgili Hayri Aslan'ın açıklaması...

Ekranların sevilen dizisi Savaşçı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 4 sezondur yayında olan ve büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Savaşçı dizisi yine izleyicinin gündeminde. İnternette sıklıklar dizi ile ilgili gelişmeler takip edilirken ani bir kararla 100. bölümün yayınlanmaması nedeniyle final iddiaları ortaya atılmıştı. Sosyal medyada dizinin reyting sıralamalarında geride kaldığı ve ekranlara veda edeceğine yönelik yorumlar yapılmıştı. Yayınlayan kanalın da Savaşçı'nın yayın saatine Öğretmen dizisini koyması iddiaları güçlendirmişti.

SAVAŞÇI DİZİSİ'NDEKİ BELİRSİZLİK GÜNDEM OLMUŞTU

Dizinin yayınlandığı kanaldan açıklama yapılmazken, dizide Kaan Bozok rolüne hayat veren başrol oyuncusu Berk Oktay'dan açıklama gelmişti. Berk Oktay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"İzleyicilerimizden gelen yoğun, haklı jsorular üzerine bizleri 99. bölüm boyunca zirvede jtutan seyircimize saygımdan dolayı açıklama yapma gereği duydum. Savaşçı adlı dizimiz biz oyuncuların da boyunu aşan bazı durumlardan dolayı bir belirsizlik sürecinde. Kendi adıma ve tüm oyuncu arkadaşlarım adına her birimizin elimizi koyduğumuzu ve sizlerle dizimizi buluşturmak için bizlerinde sabırsızlandığını söylemek isterim. Verdiğiniz destek, sabır ve hoşgörünüz için teşekkür ederim... Saygılar."

SAVAŞÇI DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?