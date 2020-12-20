Savaşçı dizisinin yeni bölümü merak edilirken ard arda gelen transfer haberleri de dizinin takipçilerini sevindirdi. Savaşçı yeni sezonuna bomba kadroyla merhaba diyecek. Şimdiden Savaşçı'nın yeni ekibi ile ekranlara gelecek ilk bölümü merak edilirken dizinin yayın tarihi ile ilgili takipçilerin araştırmaları sürüyor. Peki, Savaşçı yeni bölüm ne zaman? İşte Savaşçı'nın yeni oyuncu kadrosu...

Ekranların ilgiyle takip edilen dizi si Savaşçı ile ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümü beklenirken oyuncu kadrosunda yaşanan yaprak dökümünün ardından yeni sezon hazırlıklarına devam eden dizide sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Oyuncu kadrosunu güçlendiren Savaşçı dizisinde heyecan dorukta. Son transferler ise izleyiciyi daha da heyecanlandırdı. Peki, Savaşçı ne zaman başlayacak? Savaşçı yeni oyuncuları kim? Savaşçı yeni bölüm ne zaman? İşte Savaşçı'nın yeni oyuncu kadrosu...

SAVAŞÇI DİZİSİNİN YENİ OYUNCULARI KİM?

Savaşçı'nın yeni yayın dönemi hazırlıkları bomba transferlerle devam ediyor. Savaşçı'ya transfer edildiği açıklanan Tamer Karadağlı , dizide Göktürk Albay karakterini canlandıracak.

Savaşçı dizisinde kameralar karşısına geçecek olan Tamer Karadağlı, dizi ile ilgili ilk ipucunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Tamer Karadağlı paylaşımında, " Göktürk Albay geliyor... Bekleyin.." dedi.

Usta Oyuncu Tamer Karadağlı’nın ardından oyuncu Erkan Meriç ekibe keskin nişancı olarak katıldı. Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bektaş Subaşı olarak Savaşçı’da yer alacak yakışıklı oyuncu sessiz içe dönük, az öz konuşan ve usta bir nişancı olarak izleyicinin karşısına çıkacak.

Dizi için Ekin Mert Daymaz ile görüşmeler yapıldığı da basına yansımıştı. Yeni gelen bir bilgi ise Savaşçı dizisinin güçlü bir şekilde ekrana dönebileceğine yönelik önemli bir işaret verdi.

SAVAŞÇI DİZİSİNDEN AYRILAN OYUNCULAR KİMLER?

Savaşçı'nın barol oyuncusu Berk Oktay , Yasak Elma dizisine geçti. Aynı zamanda Gaye Turgut Evin de Savaşçı'ya veda ederek TRT1’de yayınlanan Tövbeler Olsun’un kadrosunda yer almaya başladı. Diziden başka ayrılık haberleri de geldi. Gökçen’i oynayan Elit Andaç Çam ayrıca, Astsubay Demir Döğer karakteriyle Ogeday Girişken’in de yapımdan ayrıldığı belirtilmişti. Ayça karakterini oynayan Feyza Sevil Güngör’ün de ekibe veda ettiği söyleniyor.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Savaşçı dizisinin yeni bir konsept ve oyuncu kadrosu ile yeniden ekrana dönmesi için büyük bir hazırlık yapıldığı ortaya çıktı. Dizinin yeni bölümlerinde ise ilk haftalarda Sarp Levendoğlu'nun hayat verdiği Haydar Bozkurt'un ön planda olacağı öğrenildi. Dizinin yeni bölüm çekimlerinin ardından yayına alınması planlanıyor.

Başrollerini Sarp Levendoğlu ve Murat Serezli’nin paylaştığı Yapımcılığını Limon Yapım/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Osman Taşçı ve Eray Koçak’ın üstlendiği, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun kaleme aldığı Savaşçı, 5. Sezonuyla yakında izleyicileriyle buluşacak.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaşçı dizisi son olarak 27 Eylül Pazar ekrana gelen 99. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Savaşçı dizisinde Kopuz Albay emirlere itaat etmediği ve Yüzbaşı Kağan Bozok'un yaşamını tehlikeye atması nedeniyle Özel Kuvvetler Komutanlığı görevinden alınırken, Kılıç Timi de istifa etti.

Kopuz Albay’ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin’in adamları tarafından vurulur. Büyük şok yaşayan Kopuz Albay bir yandan çatışırken, bir yandan da ağır yaralı olan Kağan’ı ateş çemberinden çıkarmak için çareler düşünür. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Çünkü Merlin ikinci planını çoktan devreye sokmuştur.

Yörük Haydar ve Kılıç Timi’nin diğer üyeleri ise Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı’yı kurtarmak için her şeyi göze almış, hemen harekete geçmek isterler. Ancak Kutalmış Paşa timin bu isteğine önce karşı çıksa da sonra beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşırtır. Gerilim gittikçe tırmanırken Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı için artık çok az zaman kalmıştır.