Savaşçı'nın yeni bölümü ne zaman başlayacak 2021? Savaşçı 5. sezon 100. bölüm yayın tarihi hangi gün? Savaşçı oyuncuları 2021

Savaşçı ne zaman başlayacak 2021? Savaşçı dizisinin 5. Sezonuna saatler kaldı. Savaşcı yeni sezon yayın tarihi merakla bekleniyordu. Nihayet Savaşçı 100. bölümüyle ekranlara geliyor. Kadrosu yenilenen Savaşçı dizisinin yeni sezonun ilk bölümü ne zaman? Savaşçı oyuncu kadrosu ve yeni sezon yayın tarihi...

Savaşçı yeni bölüm ne zaman 2021, sorusu yanıt buldu. Uzun süredir beklenen Savaşçı yeniden başlıyor. Ediz Hun, Serhat Nalbantoğlu, Sarp Levendoğlu, Tamer Karadağlı gibi birbirinden usta isimleri kadrosuna dahil eden dizi, yayın hayatına devam edecek. Peki Savaşçı 5. Sezon 100. Bölüm yayın tarihi ve oyuncu kadrosu…

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Savaşçı yeni sezonuyla bu akşam 20:00’de FOX ekranlarında olacak.

SAVAŞÇI 5. SEZON İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Silah arkadaşlarını şehit eden teröristin peşine düşen Kılıç Timi, yaptığı operasyonla fitili ateşler ve olayların seyri hiç beklenmedik şekilde gelişir…

Bu arada Türk Özel Kuvvetleri’nin en önemli subaylarından Albay Oktay Göktürk’le ilgili önemli bir haber karargaha bomba gibi düşer. General Ahmet Kutalmış, Albay İbrahim Kopuz ve Kılıç Timi gelen bu istihbarata inanmakta güçlük çekse de, sonrasında gelişen olaylar kafaları daha da karıştırır. Gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlı olan Kopuz Albay, Kılıç Timi’ni Yüzbaşı Haydar Bozkurt komutasında hemen harekete geçirir. Ancak hedefleri Türk Devletleri’ni birbirine düşürmek olan terör odakları, hazırladıkları şeytani planı çoktan devreye sokmuştur.

Şimdi Kılıç Timi, ölümcül bir tuzağa ilerlerken, bir kez daha kılıcın keskin ucunda yürüyecektir.

SAVAŞÇI YENİ OYUNCU KADROSU

Yüzbaşı Haydar Bozkurt - Sarp Levendoğlu

34 Yaşında. Mersin Mut’lu. Jandarma Özel Harekat mensubu. Ömrü sınır ötesi operasyonlarında, en belalı çatışmalarda geçmiş. Disiplin sorunu olan, özgür ruhlu bir subay. Pek çok kez soruşturma geçirmiş, başına buyruk davranmış. Ancak komuta kademesi, onun yetenekleri ve kahramanlıkları dolayısıyla kendisini gözden çıkartamamış.



Buna rağmen, Antep’le Ardahan arasında kalan bölgede sık sık tayini çıkıyor. Kimseyle anlaşamadığı için, üstlerinin ilk yollamaya çalıştığı kişi O. Bitmek bilmez taşınmaları, durmadan şehir ve ilçe değiştirmesi sebebiyle, ordu içinde “Yörük Haydar” lakabıyla biliniyor.

Karısı Gökçen, 32 yaşlarında bir hemşire. Kocasının peşinden, yılmadan dolaşıyor. Haydar’ın gidip aylarca gelmemesine de başına açtığı belalara da alışkın. Hepsine katlanıyor, kocasını seviyor.

Bayram, Haydar üsteğmen iken bölük astsubaylığını yapmış, Kopuz Albay’la bir dönem sınır ötesinde çalışmış. Kağan’ın ise ismini duymuş. Gözü kara, çok becerikli, adanmış bir subay.

Albay Halil İbrahim Kopuz-Murat Serezli



Dirayetli, yiğit bir komutan. Bizim timimiz, onun komutası altında. Karısının 90'ların sonunda teröristlerce öldürülmesinden sonra, Kopuz için askerlik ve mücadele dışında, hayatında hiçbir şey kalmamıştır. Ancak bu mücadele, onun için kör bir intikam ve nefret mücadelesi değil.

Albay Oktay Göktürk-Tamer Karadağlı



Kara Harp Okulu’nu bitirmiş, gözü pek, zeki, kararlı, cesur, vatansever bir subay. Genelde sağduyulu bir karakter olsa da söz konusu vatan olduğunda her türlü çılgınlığı yapabilecek kadar da gözü kara. Göktürk Albay evli, 14 yaşında bir kızı var, eşi ev hanımı. Kuleli’de öğrenciyken Albay İbrahim Kopuz’la birlikte Turan Ordusu’nu bir gün kuracaklarının hayallerini kurmuşlar. Şu an ise Türkiye’de oluşturulan Turan Ordusu'nun Orta Asya ayağının koordinasyon görevini ve bu konuyla ilgili askeri istihbarat işlerini yürütüyor.

Astsubay Çavuş Görkem İlbeyli -Ekin Mert Daymaz



Kastamonu’nun Araç ilçesinde doğmuş. Annesi ve babası o lise yıllarındayken ölmüş, tek yakını öğretmen ablası. Görkem her konuda iddiaya girebilir. Çekişmeyi sever. Zeki, yetenekli yiğit bir asker. Kondisyonuna çok dikkat eder. Futbol ve basketbol mümkün olduğunca kaçırmaz.

Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bektaş Subaşı - Erkan Meriç

Kılıç Timi’nin keskin nişancısı. Tokat’ın Niksar ilçesinden. Ailesi Niksar’da yaşıyor. Babası emekli ilkokul öğretmeni. Bektaş’ın adını Yahya Kemal Beyatlı’nın “Ok” şiirinden esinlenerek koymuş. Bektaş sessiz, içe dönük bir karakter, az ama öz konuşur. İşinde çok yetenekli, iyi bir keskin nişancı. Genel olarak silahlara merakı var, her türlü özelliklerini bilir.

Astsubay Çavuş Savaş Çiğiltepe- Anıl Tetik



Kütahya’lı, bekâr. Savaş cesur, yetenekli, hedef odaklı, yeri geldiğinde çılgınlık yapabilecek kadar gözü kara bir asker. Haklı olduğuna inanıyorsa kesinlikle geri adım atmaz. Çok konuşur ve bu durum onun başını sık sık derde sokar.

Astsubay Üstçavuş İlyas-Ali Tarık Fındık



1992 Iğdır doğumlu. Astsubay Üstçavuş. Temiz, Anadolu çocuğu. Sessiz, gerektiğinde kısa cümlelerle konuşur. Görev adamı.

Teğmen Selcen Efe-Serenay Aktaş



Sağduyulu, makul, soğukkanlı, bilgili, operasyonlarda Yüzbaşı Haydar Bozkurt’u dengeleyen, kararlara mantık getiren bir subay. Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğmuş. Selcen asker olmayı çocuk yaşta aklına koymuştur. Polis çocuğu olmasının bunda etkisi büyük. Birçok spor dalına ilgisi var. Ama özellikle yakın dövüş dalında çok başarılı, öğrencilik yıllarında katıldığı turnuvalardan birçok ödül kazanmış. Selcen hedef odaklı bir karakter. Koyduğu hedefe ulaşana kadar gerekirse gece gündüz uyumadan çalışır, asla vazgeçmez. Her ne kadar sağduyulu desek de onun da damarına basıldığında herkes bir adım geri çekilmek zorunda kalır.

Tümgeneral Ahmet Kutalmış-Serhat Nalbantoğlu



Özel Kuvvetler Komutanı olan Kutalmış Paşa, Elazığ’lı. Albay Kopuz ve Kılıç Timi onun komutası altında. Kutalmış Paşa yeri geldiğinde askerlerine bir baba gibi yaklaşan yeri geldiğinde de disiplini esas alan bir komutan. Olaylar karşısında soğukkanlılığını korur ve insiyatif kullanmaktan çekinmez. Askerlerinin hayatı söz konusu olduğunda yapamayacağı şey yoktur.

Emekli Albay Gündüz Göktürk-Ediz Hun



Albay Oktay Göktürk’ün babası. Uzun süre Askeri İstihbarat’ta görev yapmış, önemli operasyonlara imza atmış, emekli bir albay. Emekli Tümgeneral Mehmet Arif Kırlangıç’la aynı dönem Kara Harp Okulu nu bitirmiş. Eşini yıllar önce kaybeden Gündüz Bey, oğlu Oktay’ın da kendisi gibi asker olmasından gurur duyuyor. Ona elinden geldiğince mesleki tecrübelerine dayanarak, yöntemler konusunda fikirler verip, olaylara farklı bakış açılarıyla da bakmasını sağlamaya çalışır. Gündüz Bey dirayetli, sağ duyulu, olayları doğru tahlil edebilen, okuyan, araştıran bir karakter.