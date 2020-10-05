Savaşcı neden yok? Savaşçı dizisi bitti mi, final mi yaptı, 100. bölüm ne zaman?

Savaşçı dizisinin 4 Ekim Pazar günü ekranlara gelmemesi nedeniyle akıllara dizinin hayranları tarafından Savaşçı dizisi final mi yaptı, sorularını getirdi. Ekranların sevilen dizisi Savaşçı'nın merakla beklenen 100. Bölümü ve 100. yeni bölüm fragmanı da yayınlanmadı. Savaşçı'nın yayın günü olan pazar akşamları ise önümüzdeki haftadan itibaren Öğretmen dizisi ekrana gelecek. Peki Savaşçı dizisi neden yok? Savaşçı yeni bölüm ne zaman?

Savaşçı dizinin hayranlara arama motorlarına yönetildi. Başrollerinde Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman, Yeliz Akkaya ve Nazan Diper'in yer aldığı Savaşçı'nın 100. yeni bölümünün yayınlanmaması dizinin hayranlarını meraklandırdı. Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği Savaşçı dizisinin yayınlandığı 4 Ekim Pazar akşamı, 7. Koğuştaki Mucize filmi yayınlandı. Peki, Savaşçı 100. bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Savaşçı yeni bölüm neden yok?

SAVAŞÇI DİZİSİ 100. BÖLÜM NEDEN YOK?

Fox TV'de pazar akşamları yayınlanan Savaşçı'nın yerine ise gelecek haftadan itibaren Öğretmen dizisi ekrana gelecek. Savaşçı dizisinin durumu ile ilgili henüz bir açıklama geldi.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaşçı dizisi son olarak 27 Eylül Pazar ekrana gelen 99. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Savaşçı dizisinde Kopuz Albay emirlere itaat etmediği ve Yüzbaşı Kağan Bozok'un yaşamını tehlikeye atması nedeniyle Özel Kuvvetler Komutanlığı görevinden alınırken, Kılıç Timi de istifa etti.

Kopuz Albay’ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin’in adamları tarafından vurulur. Büyük şok yaşayan Kopuz Albay bir yandan çatışırken, bir yandan da ağır yaralı olan Kağan’ı ateş çemberinden çıkarmak için çareler düşünür. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Çünkü Merlin ikinci planını çoktan devreye sokmuştur.

Yörük Haydar ve Kılıç Timi’nin diğer üyeleri ise Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı’yı kurtarmak için her şeyi göze almış, hemen harekete geçmek isterler. Ancak Kutalmış Paşa timin bu isteğine önce karşı çıksa da sonra beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşırtır. Gerilim gittikçe tırmanırken Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı için artık çok az zaman kalmıştır.