Savaşçı ne zaman başlıyor? Savaşçı dizisi ile ilgili önemli açıklama!

Uzun bir süre ekran macerasına ara veren Savaşçı dizisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yeni sezonuna kadrosuna kattığı yeni oyuncularla devam edecek olan Savaşçı dizisi ile ilgili gelişmeler dizi takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Peki, Savaşçı ne zaman başlıyor? İşte Savaşçı dizisi ile ilgili önemli açıklama!

Ekranların sevilen dizi si Savaşçı ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Bir anda yayından kaldırılan daha sonra oyuncu kadrosunda yapılan değişikliklerle gündem olmayı sürdüren Savaşçı dizisi ile ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor.

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yayıncı kuruluş tarafından yapılan açıklamalara göre Savaşçı dizisi yakın zamanda ekranlara gelecek. Fox TV ekranlarında pazar günleri ekranlara gelen Savaşçı dizisi için beklenen açıklama geldi. Bir süredir ekranlardan uzak olan dizi hakkında bitti iddiaları, Fox TV tarafından yayınlanan yeni sezon tanıtımı ile yalanlanmış oldu. Yapımcılığını Limon Yapım/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Osman Taşçı ve Eray Koçak’ın üstlendiği, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun kaleme aldığı “Savaşçı”, 5. Sezonuyla yakında izleyicileriyle buluşacak. Dizi son olarak 99. bölümü ile Fox Tv'de ekrana gelmişti. Yayıncı kuruluş tarafından yapılan açıklamalara göre Savaşçı dizisi yakın zamanda kaldığı yerden devam edecek.

İŞTE SAVAŞÇI DİZİSİNİN 2021 YILI İLK FRAGMANI

SAVAŞÇI DİZİSİNİN YENİ OYUNCULARI KİM?

Savaşçı'nın yeni yayın dönemi hazırlıkları devam ediyor. Savaşçı'ya transfer edildiği açıklanan Tamer Karadağlı , Ekin Mert Daymaz ve Erkan Meriç'in ardından kadroya Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ediz Hun ve Survivor 'ın eski yarışmacısı Anıl Tetik de katıldı.

Yapımcı şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ediz Hun, Anıl Tetik, Ekin Mert Daymaz, Tamer Karadağlı ve Erkan Meriç'in dizideki rollerine ait fotoğraflar paylaşıldı.

Çekimleri son hız devam eden ve büyük merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda; Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren , Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken ile Zerrin Sümer gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

ASTSUBAY GÖRKEM İLBEYLİ - EKİN MERT DAYMAZ

Dizi için Ekin Mert Daymaz ile görüşmeler yapıldığı da basına yansımıştı. Yeni gelen bir bilgi ise Savaşçı dizisinin güçlü bir şekilde ekrana dönebileceğine yönelik önemli bir işaret verdi. Ekin Mert Daymaz ekibin en iddialısı olarak izleyici kaşısına çıkacak. Astsubay Görkem İlbeyli'yi canlandıracak olan Ekin Mert Daymaz yeni görüntüsü ile Savaşçı'nın 5. sezonuna damga vuracak.

ASTSUBAY SAVAŞ ÇİĞİLTEPE - ANIL TETİK

Diziye Survivor'un eski yarışmacılarından oyuncu Anıl Tetik de dahil oldu. Genç oyuncu Tetik, dizide gözü pek savaşçı Astsubay Savaş Çiğiltepe rolüne hayat verecek.

EMEKLİ ALBAY GÜNDÜZ GÖKTÜRK - EDİZ HUN

Ediz Hun da Savaşçı'nın yeni sezonu için anlaşmaya varılan isimlerden. Savaşçı, Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ediz Hun’u da kadrosuna kattı. Ediz Hun Savaşçı dizisinde, emekli albay Gündüz Göktürk karakterine hayat verecek.

GÖKTÜRK ALBAY - TAMER KARADAĞLI

Tamer Karadağlı, dizide Göktürk Albay karakterini canlandıracak. Savaşçı dizisinde kameralar karşısına geçecek olan Tamer Karadağlı, dizi ile ilgili ilk ipucunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Tamer Karadağlı paylaşımında, " Göktürk Albay geliyor... Bekleyin.." dedi.

ASTSUBAY KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞ BEKTAŞ SUBAŞI - ERKAN MERİÇ

Usta Oyuncu Tamer Karadağlı’nın ardından oyuncu Erkan Meriç ekibe keskin nişancı olarak katıldı. Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bektaş Subaşı olarak Savaşçı’da yer alacak yakışıklı oyuncu sessiz içe dönük, az öz konuşan ve usta bir nişancı olarak izleyicinin karşısına çıkacak.