Pazar günlerinin beklenen dizisi Savaşçı uzun süredir ekranlara gelmiyordu. Yayıncı kuruluş Savaşçı dizisinin yerine başka bir diziyi yayın akışına almıştı. Savaşçı dizisinin takipçileri yapımcı tarafından devam edecek açıklamasıyla rahat bir nefes almıştı. Savaşçı dizisinin başrol oyuncusu Berk Oktay'ın ayrılık kararını açıklamasının ardından gözler yapımcı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, Savaşçı ne zaman başlayacak? Bugün Savaşçı var mı? Savaşçı'nın kanalı değişti mi? İşte Savaşçı ile ilgili merak edilenler...

Ekranların sevilen ve bir pazar klasiği haline gelen dizisi Savaşçı ile ilgili haber ler gelmeye devam ediyor. Yayıncı kuruluş tarafından apar topar ekranlardan alınan Savaşçı dizisinin yerine yeni bir dizinin yayın akışına alınması dizinin takipçileri tarafından tepki karşılanmıştı. Daha sonra dizinin devam edeceğinin yapımcı tarafından açıklanması ise izleyiciyi mutlu etmişti. Ancak Savaşçı dizisi ile ilgili belirsizlik gündemden düşmüyor. Peki, Savaşçı ne zaman başlayacak? Bugün Savaşçı var mı? Savaşçı'nın kanalı değişti mi? İşte Savaşçı ile ilgili merak edilenler...

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Savaşçı dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. Savaşçı dizisinin başrol oyuncusu Berk Oktay 'ın diziden ayrıldığını açıklaması hayranlarını üzdü. Bir çok haber sitesinde de dizinin Kanal D 'de yayınlanacağına yönelik haberler yapılmaya başlandı. Ancak Kanal D tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BERK OKTAY SAVAŞÇI DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

Savaşçı dizisinin başrol oyuncusu Berk Oktay ayrılık haberini sosyal medya hesabından paylaştı. Berk Oktay, Savaşçı dizisinden ayrıldığını şu sözlerle açıkladı:

"Herkese merhabalar. 99 blm.boyunca ekranda kalıp, zirvede yer alma başarısı göstermiş,çekimlerine ilk başladığımız günden itibaren büyük bir özveriyle ve üzerimde taşıdığım üniformanın hassasiyetiyle çalıştığım ve başarısında pay sahibi olduğumu düşündüğüm #savaşçı adlı dizimizden ayrılma kararı aldım.Bu kararımın gerekçeleri hakkımda spekülatif bir açıklama olmadığı müddetçe, iş ahlakım sebebiyle 'kol kırılır, yen içinde kalır' prensibimde saklı kalacaktır. Öncelikle bana sonuna kadar güvenen, kalemiyle #savaşçı yı Türk Askerinin bir manifestosu haline getiren, Yarattığı ve üzerime biçtiği Kağan Bozok karakteri ile Sarı Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yolundan giden Türk Askerimizi ekrana yansıtan, bizlere Anıtkabir de üniformamızla saygı durusunda bulunma şerefini yaşatan senaristimiz Sn. Süleyman Çobanoğlu abime ve hikayeleri ve kalemleriyle muhteşem işler çıkartan @gul_guzelkaya ve @gulizarvatanlar hanımefendilere, işin başladığı ilk günden beri başımızda duran ve bizleri Kılıç Timi haline getiren abimiz herşeyimiz büyük komutanımız 'Şeşe' abime @bulentsevket, neler yaşadığımızı biz biliriz 4 sezon boyunca bu işe eli değip gerçek birer #savaşçı olan, işin gerçek sahibi tüm oyuncu arkadaşlarıma, tabii ki 'Kılıç Timi' ne, zorlu şartlarda kahrımızı çeken, ve 1 hafta gibi kısa bir sürede harika işler çıkartan tüm yönetmenlerime ve ekip arkadaşlarıma ve son olarak ama en büyüğü olarakta yaptığımız işi benimseyip bizlere alkışıyla güç veren ve evlerine kabul eden tüm seyircimize sonsuz teşekkür ederim...yeni yolculuklarda görüşmek dileğiyle. 'Kılıç gidiyoruz"