Savaşçı ne zaman başlayacak? Bu akşam savaşçı var mı? Savaşçı dizisinde son durum!

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Savaşçı'nın 100. bölümü ve yeni oyuncu kadrosuyla yeniden ekranlara geleceği duyurulmuş hatta fragmanları da yayınlanmıştı. Hala yayın tarihi belirsiz olan Savaşçı için izleyici bir süredir bekliyor. Pazar günlerinin sevilen dizisi Savaşçı ile ilgili belirsizlikler hala devam ederken kulislerde Savaşçı'nın yeni bölümünün 7 Mart'ta yayınlanacağına yönelik bilgiler dolaşıyordu. Ancak kanalın yayın akışında Savaşçı'nın yer almaması dikkat çekti. Peki, Savaşçı ne zaman başlayacak 2021? Savaşçı yeni sezon hangi kanalda yayınlanacak? Savaşçı bugün var mı? İşte Savaşçı dizisi yeni oyuncuları ile ilgili tüm detaylar...

Neredeyse 1 yılı aşkın bir süredir hakkında sıkça yazılıp çizilen Savaşçı dizi si yeni sezonun ilk bölümü büyük merak konusu oldu. Savaşçı'nın yayından kaldırılması, oyuncularının teker teker diziden ayrılıklarını açıklaması Savaşçı dizisinin bittiği yönündeki yorumlara neden olmuştu. Ancak bir süre sonra yapımcı şirketin yayın kanalı ile devam edeceklerini açıklaması ve diziye yeni kadronun oluşturulması dizi takipçilerinin sevindirmişti. Önce yayıncı kanalda, yeni oyuncuların bulunduğu Savaşçı dizisinin tanıtımı yayınlanmış, oyuncu kadrosu büyük ilgi görmüştü. Kulislerde de Savaşçı dizisinin 7 Mart'ta ekranlarda olacağı konuşuldu. Ancak, FOX TV 'nin yayın akışında bu hafta da Savaşçı dizisi yer almıyor.

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR? BUGÜN SAVAŞÇI VAR MI?

Savaşçı'nın 100. bölümü ile ilgili nefesler tutuldu. Pazar günlerinin ekranlara bağlayan dizisi Savaşçı 100. yeni bölümü ile 5. sezon ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Fox TV'de bu akşam Kefaret dizisi ekranlara geliyor. Savaşçı dizisi yayın akışında yer almıyor.

DİZİDEN AYRILANLAR

Savaşçı'nın barol oyuncusu Berk Oktay , Yasak Elma dizisine geçti. Aynı zamanda Gaye Turgut Evin de Savaşçı'ya veda ederek TRT1’de yayınlanan Tövbeler Olsun’un kadrosunda yer almaya başladı. Diziden başka ayrılık haberleri de geldi. Gökçen’i oynayan Elit Andaç Çam ayrıca, Astsubay Demir Döğer karakteriyle Ogeday Girişken’in de yapımdan ayrıldığı belirtilmişti. Ayça karakterini oynayan Feyza Sevil Güngör’ün de ekibe veda ettiği söyleniyor.

SAVAŞÇI DİZİSİNİN YENİ OYUNCULARI KİM?

Savaşçı'nın yeni yayın dönemi hazırlıkları bomba transferlerle devam ediyor. Savaşçı'ya transfer edildiği açıklanan Tamer Karadağlı , Ekin Mert Daymaz ve Erkan Meriç'in ardından kadroya Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ediz Hun ve Survivor 'ın eski yarışmacısı Anıl Tetik de katıldı.

Yapımcı şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ediz Hun, Anıl Tetik, Ekin Mert Daymaz, Tamer Karadağlı ve Erkan Meriç'in dizideki rollerine ait fotoğraflar paylaşıldı.

ASTSUBAY GÖRKEM İLBEYLİ - EKİN MERT DAYMAZ

Dizi için Ekin Mert Daymaz ile görüşmeler yapıldığı da basına yansımıştı. Yeni gelen bir bilgi ise Savaşçı dizisinin güçlü bir şekilde ekrana dönebileceğine yönelik önemli bir işaret verdi. Ekin Mert Daymaz ekibin en iddialısı olarak izleyici kaşısına çıkacak. Astsubay Görkem İlbeyli'yi canlandıracak olan Ekin Mert Daymaz yeni görüntüsü ile Savaşçı'nın 5. sezonuna damga vuracak.

ASTSUBAY SAVAŞ ÇİĞİLTEPE - ANIL TETİK

Diziye Survivor'un eski yarışmacılarından oyuncu Anıl Tetik de dahil oldu. Genç oyuncu Tetik, dizide gözü pek savaşçı Astsubay Savaş Çiğiltepe rolüne hayat verecek.

EMEKLİ ALBAY GÜNDÜZ GÖKTÜRK - EDİZ HUN

Ediz Hun da Savaşçı'nın yeni sezonu için anlaşmaya varılan isimlerden. Savaşçı, Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ediz Hun’u da kadrosuna kattı. Ediz Hun Savaşçı dizisinde, emekli albay Gündüz Göktürk karakterine hayat verecek.

GÖKTÜRK ALBAY - TAMER KARADAĞLI

Tamer Karadağlı, dizide Göktürk Albay karakterini canlandıracak. Savaşçı dizisinde kameralar karşısına geçecek olan Tamer Karadağlı, dizi ile ilgili ilk ipucunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Tamer Karadağlı paylaşımında, " Göktürk Albay geliyor... Bekleyin.." dedi.

ASTSUBAY KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞ BEKTAŞ SUBAŞI - ERKAN MERİÇ

Usta Oyuncu Tamer Karadağlı’nın ardından oyuncu Erkan Meriç ekibe keskin nişancı olarak katıldı. Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bektaş Subaşı olarak Savaşçı’da yer alacak yakışıklı oyuncu sessiz içe dönük, az öz konuşan ve usta bir nişancı olarak izleyicinin karşısına çıkacak.