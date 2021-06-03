Savaşçı final mi yapıyor, bitiyor mu? Savaşçı yeni sezon bölümleri heyecanla beklenirken, yeni sezonda istenilen başarıyı yakalayamadı. Fox TV’de yayınlanan dizi bir zamanlar en çok izlenen dizilerin arasında yer alıyordu. Dizi 2 bölümünün ardından FOX TV'ye veda edecek. Savaşçı'nın yayın hayatına yeni bir platformda devam edip etmeyeceği ise netleşmedi.

FOX TV ekranlarında 4 sezondan beri reyting rekorları kırarak yayın hayatına devam eden Savaşı, 5. sezonunda başarılı isimleri kadrosuna katmasına rağmen istenilen başarıyı yakalayamadı. Karadağlı'nın diziye veda etmesinin ardından 6 oyuncuyla daha anlaşmaya varıldığı fakat yeni katılan oyuncular da reytinglere istenilen oranda etki edemediği aktarıldı. Savaşçı'nın kadrosunda Emret Komutanım dizisiyle büyük bir başarı yakalayan Sarp Leventoğlu da yer alıyor.

SON 2 BÖLÜMÜ YAYINLANACAK

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Savaşçı dizisinin yayınlanacak 2 yeni bölümünün ardından ekranlara veda edeceği kaydedildi. Son gelişmelerle birlikte herhangi bir aksilik çıkmaması durumunda Savaşçı dizisi 109. bölümüyle birlikte ekranlara veda etmiş olacak.

Savaşçı hayranları, dizinin dijital bir platformda devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Ancak dizi kulislerinden aktarılan bilgilere göre henüz bu konuda bir gelişme olmadığı ve Savaşçı'nın yapımcılarının yeni bir platform ile anlaşmadığı ifade edildi.