Savaşçı dizisinde şok ayrılık! Berk Oktay Savaşçı’dan neden ayrıldı?

Erdal Özyağcılar'ın ardından Berk Oktay Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu. Yasak Elma’da Çağatay karakterini canlandıracak olan Berk Oktay, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yeni karakterini duyuran Oktay, Savaşçı dizisindeki durumuyla ilgili de takipçilerini bilgilendirdi.

BERK OKTAY NEDEN AYRILDI?

'Savaşçı' dizisinden ayrılan Oktay, sosyal medya hesabından da bir veda mesajı yayınladı:

"Herkese merhabalar. 99 bölüm boyunca ekranda kalıp, zirvede yer alma başarısı göstermiş, çekimlerine ilk başladığımız günden itibaren büyük bir özveriyle ve üzerimde taşıdığım üniformanın hassasiyetiyle çalıştığım ve başarısında pay sahibi olduğumu düşündüğüm Savaşçı adlı dizimizden ayrılma kararı aldım. Bu kararımın gerekçeleri hakkımda spekülatif bir açıklama olmadığı müddetçe, iş ahlakım sebebiyle 'kol kırılır, yen içinde kalır' prensibimde saklı kalacaktır.



Öncelikle bana sonuna kadar güvenen, kalemiyle Savaşçı'yı Türk Askerinin bir manifestosu haline getiren, yarattığı ve üzerime biçtiği Kağan Bozok karakteri ile Sarı Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yolundan giden Türk Askerimizi ekrana yansıtan, bizlere Anıtkabir de üniformamızla saygı duruşunda bulunma şerefini yaşatan senaristimiz sayın Süleyman Çobanoğlu abime ve hikayeleri ve kalemleriyle muhteşem işler çıkartan Gül Güzelkaya ve Gülizar Vatanlar hanımefendilere, işin başladığı ilk günden beri başımızda duran ve bizleri Kılıç Timi haline getiren abimiz her şeyimiz büyük komutanımız 'Şeşe' abime Bülent Şevket, neler yaşadığımızı biz biliriz 4 sezon boyunca bu işe eli değip gerçek birer Savaşçı olan, işin gerçek sahibi tüm oyuncu arkadaşlarıma, tabii ki 'Kılıç Timi' ne, zorlu şartlarda kahrımızı çeken, ve 1 hafta gibi kısa bir sürede harika işler çıkartan tüm yönetmenlerime ve ekip arkadaşlarıma ve son olarak ama en büyüğü olarakta yaptığımız işi benimseyip bizlere alkışıyla güç veren ve evlerine kabul eden tüm seyircimize sonsuz teşekkür ederim... Yeni yolculuklarda görüşmek dileğiyle. 'Kılıç gidiyoruz'.."