Savaşçı bitti mi? Savaşçı yeni sezon, yeni bölüm (100. Bölüm) ne zaman başlıyor?

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen dizilerden biri olan Savaşçı dizisinin akıbeti merak ediliyor. Dizinin hayranları Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak? Savaşçı yeni bölüm ne zaman başlıyor? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Savaşçı dizisi hakkında merak edilenler…

FOX TV'nin sevilen dizilerinden biri olan Savaşçı’nın yeni sezonu ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Baş rollerini Berk Oktay, Murat Serezli ve Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı dizinin hayranları merak içinde her hafta dizi hakkında arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki, Savaşçı bitti mi? Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak? Savaşçı yeni bölüm 100. Bölüm ne zaman yayınlanacak?

SAVAŞÇI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2020?

Savaşçı dizisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda dizinin yeni sezonun başlayacağı bildirildi. FOX TV, Savaşçı dizisinin 13 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'da 97. bölümü ile ekranlara geleceğini duyurmuştu. Dizi 99. bölümünün ardından yeni bölüm çekilmediği için yayınlanmadı.

Savaşçı dizisinde başrol Kaan Bozok karakterini canlandıran Berk Oktay, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Oktay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İzleyicilerimizden gelen yoğun, haklı sorular üzerine bizlere 99 bölüm boyunca zirvede tutan seyircimize saygımdan dolayı bir açıklama yapma gereği duydum. Savaşçı adlı dizimiz biz oyuncuların da boyunu aşan bazı durumlardan dolayı bir belirsizlik sürecinde. Kendi adıma ve tüm oyuncu arkadaşlarım adına her birimizin elimizi koyduğumuzu ve sizlerle dizimizi buluşturmak için bizlerinde sabırsızlandığını söylemek isterim. Verdiğiniz destek, sabır ve hoşgörünüz için teşekkür ederim... Saygılar."

SAVAŞÇI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kopuz Albay’ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin’in adamları tarafından vurulur. Şok olan Kopuz Albay, ciddi şekilde yaralanan Kagan’ı savaşırken ateş çemberinden çıkarmak için çareler tasarlar. Ancak bu o kadar kolay olmayacak. Çünkü Merlin ikinci planını çoktan uyguladı.

Yörük Haydar ve Kılıç timi üyeleri Kopuz Albay ve Kağan Kaptan’ı kurtarmak için her şeyi riske attı ve hemen harekete geçmek istiyor. Ancak Kutalmış Paşa, önce takımın bu isteğine karşı çıktı, ancak daha sonra beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşırttı. Gerilim giderek artarken, Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı için çok az zaman kaldı.

OYUNCULAR KİMLER?

Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok),

Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz),

Sarp Levendoğlu (Yüzbaşı Haydar Bozkurt),

Gaye Turgut Evin (Teğmen Çiğdem Ülgen),

Doğan Bayraktar (Üstçavuş Selçuk Yenilmez),

Ali Tarık Fındık (Astsubay Çavuş İlyas Karaca),

Sertan Erkaçan (Üsteğmen Fazıl Batur Gökbudak),

Serhat Nalbantoğlu (General),

Ersin Olgaç (Doğan Bayındır),

Nazan Diper (Selver Bozok),

Ogeday Girişken (Astsubay Çavuş Demir Döğer),

Anıl Altınöz (Merlin),

Serkan Kuru (Astsubay Başçavuş Ali Çekiç),

Şahverdi Ali Eren (Seyfi),

Esma Soysal (Başak),

Bahadır Buyruk (Astsubay Çavuş İlhan Yazır),

Yiğit Anıl Dinkçi (General Emir Astsubay),

Melih Akdemir (Ersin),

Eylül Toros (Burcu Hemşire),

Elit Andaç Çam (Gökçen),

Belma Mamati (Esin Kutalmış),

Zerrin Sümer (Akkız Bozkurt),

Alp Öyken (Emekli General Mehmet Arif Kırlangıç).