Savaşçı 30. bölümde Kılıç Timi büyük tehlike altında!

Savaşçı her hafta heyecanlı olaylarıyla yayınlanmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan Savaşçı dizisinde Temo'nun ele geçirilip geçirilmeyeceği merak konusu oldu. İşte dizinin yeni bölümüyle ilgili tüm detaylar...

SAVAŞÇI 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kılıç Timi’nin destansı hikayesini anlatan Savaşçı’da hesaplaşma zamanı!

Pia’nın zehirli kahveyi hazırlayıp Albay Kopuz’a sunduğu sırada, karargaha gelen Temo’yla ilgili önemli bir istihbarat, Kılıç Timi’ni harekete geçirir. Fakat Temo, hazırladığı sinsi planını hemen devreye sokar. Temo ve adamlarıyla büyük bir çatışmaya giren Kılıç Timi, gelişen beklenmedik bir durumla, zamana karşı yarışmak zorunda kalır. Ama Temo’yu ölü ya da diri ele geçirmeye kararlı olan Yüzbaşı Kağan’ın ve Yüzbaşı Haydar’ın vazgeçmeye hiç niyeti yoktur.

Kağan ve Yörük Haydar, Temo’yu yok etmek için bir kez daha ateşe koşarlar: tüm sevdikleri ve kapanmamış tüm hesaplar için.

Diğer tarafta ise Temo’yla bağlantısı olduğu anlaşılan Kuzgun, Kılıç Timi’ne bela olmak için büyük bir hazırlık içindedir...