Savaşçı 27. yeni bölümde kazanan kim olacak?

Savaşçı 27. yeni bölümü ile izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Pazar akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Savaşçı'da kazanan Tim mi yoksa Temo'mu olacak? İşte Savaşçı dizisinde yaşanacakların özeti...

Savaşçı 27. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Fox'un fenomen dizisi Savaşçı'da neler yaşanacak? Vurulan ve ağır yaralanan Çiğdem Teğmen iyileşebilecek mi? İşte Savaşçı dizisinin fragmanı...

SAVAŞÇI 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çiğdem Teğmen, Kılıç Timi’yle birlikte çıktığı sınır ötesi operasyonda vurulmuş ve ağır yaralıdır. Haberi alan Albay Kopuz ve General Kutalmış karargahın bütün olanaklarını seferber ederken Yüzbaşı Kağan bunun intikamını almaya kararlıdır.

Bu arada Kırlangıç Paşa’nın Pia’yla ilgili şüphelerinde diretmesi Albay’la aralarında gerilime sebep olur. Ancak Pia’nın beklenmedik hamlesi Kırlangıç Paşa’nın kuşkularını daha da güçlendirir.