Savaşçı 27. yeni bölümde kazanan kim olacak?

Savaşçı 27. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Fox'un fenomen dizisi Savaşçı'da neler yaşanacak? Vurulan ve ağır yaralanan Çiğdem Teğmen iyileşebilecek mi? İşte Savaşçı dizisinin fragmanı...
SAVAŞÇI 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Çiğdem Teğmen, Kılıç Timi’yle birlikte çıktığı sınır ötesi operasyonda vurulmuş ve ağır yaralıdır. Haberi alan Albay Kopuz ve General Kutalmış karargahın bütün olanaklarını seferber ederken Yüzbaşı Kağan bunun intikamını almaya kararlıdır.
Bu arada Kırlangıç Paşa’nın Pia’yla ilgili şüphelerinde diretmesi Albay’la aralarında gerilime sebep olur. Ancak Pia’nın beklenmedik hamlesi Kırlangıç Paşa’nın kuşkularını daha da güçlendirir.
Diğer tarafta ise Temo’yu ele geçirmek için büyük bir fırsat yakalayan Kopuz Albay Kılıç Timi’ni harekete geçirirken, Temo şeytani planlarına bir yenisini daha ekler.