Savaşçı 100. bölüm ne zaman? Savaşçı dizisi bitti mi? Berk Oktay'dan Savaşçı dizisi ile ilgili flaş açıklama!

Ekranların sevilen dizisi Savaşçı dizisi iki haftadır yayınlanmıyor. Son olarak 99. bölüm ile izleyici karşısında çıkan Savaşçı dizisinin 100. bölümü dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyordu. Ancak, geçtiğimiz hafta Savaşçı dizisinin yayınlanmaması, bu hafta da yayın akışına Öğretmen dizisinin eklenmesi izleyicinin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada sıklıkla "Savaşçı ne zaman başlayacak? Savaşçı 100. bölüm ne zaman? Savaşçı neden yok? Savaşçı bitti mi?" sorularına Savaşcı dizisinin başrol oyuncusu Berk Oktay'dan yanıt geldi. Peki, Savaşçı dizisi bitti mi? İşte Berk Oktay'ın Savaşçı dizisi ile ilgili açıklaması...

Yaklaşık iki haftadır yayınlanmayan Savaşçı dizisi ile ilgili dizinin başrol oyuncusu Berk Oktay 'dan açıklama geldi. Savaşçı'da Kaan Bozok karakterine hayat veren Berk Oktay sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, dizinin hayranlarına seslendi. Yayın akışından dizinin neden kaldırıldığı soruları üzerine ünlü oyuncu açıklama yaptı. Peki, Savaşçı dizisi bitti mi? İşte Berk Oktay'ın Savaşçı dizisi ile ilgili açıklaması...

SAVAŞÇI DİZİSİ BİTTİ Mİ?

Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman, Yeliz Akkaya ve Nazan Diper'in yer aldığı Savaşçı dizisi son olarak 99. bölümüyle ekrana gelmişti. İki haftadır yayınlanmayan Savaşçı'nın yayın günü olan pazar akşamları ise Fox TV 'nin yayın akışında Öğretmen dizisi yer almaya başladı.

Savaşçı'nın Mart ayı öncesi çekilen 3 stok bölümü geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Yeni sezon çekimleri henüz başlamayan Savaşçı'nın akıbeti 5 sezondur diziyi takip eden izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

ÜNLÜ OYUNCUDAN SAVAŞÇI AÇIKLAMASI

Dizide Kaan Bozok karakterine hayat veren Berk Oktay, sosyal medya hesabından bir açıklamada yaptı. Oktay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İzleyicilerimizden gelen yoğun, haklı sorular üzerine bizlere 99 bölüm boyunca zirvede tutan seyircimize saygımdan dolayı bir açıklama yapma gereği duydum. Savaşçı adlı dizimiz biz oyuncuların da boyunu aşan bazı durumlardan dolayı bir belirsizlik sürecinde. Kendi adıma ve tüm oyuncu arkadaşlarım adına her birimizin elimizi koyduğumuzu ve sizlerle dizimizi buluşturmak için bizlerinde sabırsızlandığını söylemek isterim. Verdiğiniz destek, sabır ve hoşgörünüz için teşekkür ederim... Saygılar."