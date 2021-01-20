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Satmaya çalıştıkları 2 bin yıllık mozaik ile yakalandılar

DHA |  20 Ocak 2021 Çarşamba - 10:19 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 10:19

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Roma dönemine ait 2 bin yıllık mozaiği satmak isteyen 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesinin kırsal Halilbeyli Mahallesi’nde tarihi eser satışı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik takibin ardından plaka sisteminden tespit edilen şüphelilerin aracı, dün, Gökçeyurt Mahallesi’nde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, Roma dönemine ait 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mozaik ele geçirildi. Otomobilde bulunan Ö.B., E.K., E.U. ve Z.C.,  gözaltına alındı.
 
Mozaik incelenmek üzere İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
 
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İzmir Kemalpaşa mozaik
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