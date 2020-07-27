Satışlardaki hareketlilik istihdama yansıyacak

Otomotiv iş hacmindeki artış satış sonrasında da ciroları pandemi öncesi seviyelerin üzerine çıkardı. Gerek satış, gerek satış sonrasında yaşanan bu artış, temmuz ayı itibarıyla istihdama da olumlu yansımaya başladı. Otomol CEO ’su Uğur Sakarya “ Otomotiv sektöründe yaşanan talep patlaması işleri mevcut kadrolarla sürdürülemez hale getirdi ve istihdamda artış gerekliliğini de beraberinde getirdi. Özellikle satış ve pazarlama tarafında bir çok firmanın yoğun personel arayışları başladı. Düşük faizli kredi desteğinin devam etmesi, üretim ve hizmet sektörlerinde çarkların daha hızlı dönmesi bu talebin sene sonuna kadar devam edeceğini gösteriyor. Firmalar özellikle eylül ayından sonraki döneme hazır girebilmek adına boş kadrolarını hızla doldurmaya çalışıyorlar. Örneğin biz de şu anda personel almak üzere arayış içindeyiz. Personel arayışlarının yönetici ve satış kadrolarında daha fazla olduğunu söyleyebilirim.” dedi.

Yeni istihdam alanları gelebilir

Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Haydar Yenigün en sıkıntılı dönemde devletin hızlı refleks göstererek Kısa Çalışma Ödeneği’ni devreye aldığını hatırlattı.Avrupa’daki pazarın açılıyor olması ve iç pazarımızın hareketlenmesinin üretimi canlı tuttuğunu belirten Yenigün şöyle konuştu:

“Otomotiv sanayisinde insan kalitesi çok önemli. Bizim için sıfır hatayla araç üretmek ve satmak Türkiye için, markalarımız için son derece kritik. Hiçbir firma kaliteli, eğitimli insan gücünü kaybetmek istemiyor. Hatta tam tersine bazı yatırım projeleri devreye giriyor. Belki yeni istihdam alanları bile oluşacaktır.”

2.ele yatırımı sürdürüyor

İkinci el alım satım markası VavaCars İstanbul ’daki 10 adet Satın Alım Merkezi’nin ardından Ankara İzmir ve Bursa ’da yeni merkezler açıyor. Ağustos ayında Ankara - Ümitköy’de açılacak VavaCars Satın Alma Merkezi, 1.400 metrekareye yayılacak.VavaCars Türkiye CEO'su Lawrence Merritt, “Dünyaca içinden geçtiğimiz bu dönemde birçok firma sadece mevcut koşullarını korumaya odaklanmışken biz odağımıza büyümeyi koyduk. Bu krizden çıkmanın yolunu müşterilerimiz için yenilikler gerçekleştirmek büyümek olarak görüyoruz. Bu iş modelini tüm dünyada ilk olarak Türkiye’de uygulamaya sokmamızın ardından henüz bir yıl geçti ve yüksek müşteri memnuniyetimizin ve yüksek tavsiye skorlarımızın bir sonucu olarak hızlı bir talep artışına şahit oluyoruz” dedi.

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4 büyük ilde araç ve devredilen araç sayıları (TÜİK)

Trafiğe Kayıtlı Otomobil Sayısı

31 Aralık 2019

Türkiye 12,503,049 100%

İstanbul 2,876,156 23.0%

Ankara 1,489,336 11.9%

İzmir 781,191 6.2%

Bursa 508,805 4.1%

1000 Kişi Başına Düşen Otomobil Sayısı

31 Aralık 2019

Türkiye 150

İstanbul 185

Ankara 264

İzmir 179

Bursa 166

Devri Gerçekleştirilen Otomobil Sayısı

2020 Ocak - Mayıs

Türkiye 2,573,789 100%

İstanbul 529,525 20.6%

Ankara 321,577 12.5%

İzmir 140,710 5.5%

Bursa 101,531 3.9%