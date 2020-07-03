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Satışlar arttı! Otomotiv pazarı yılın ilk yarısında yüzde 30 büyüdü
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ocak-haziran döneminde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 30,2, bu yılın haziran ayı ile geçen yılın haziran ayı kıyaslandığında ise yüzde 66,3 büyüdü.
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ilk altı aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,2 artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti.