Satışa çıktı, sipariş yağıyor! Kilosu 120 lira, Türkiye'nin her yerine gönderiliyor

Kars'ta, kış mevsimi öncesinde sezonun ilk gravyer peynirleri satışa sunulmak üzere tezgahlarda yerini aldı. Yaylalarda doğal beslenen ineklerin sütünden üretilen gravyer peyniri, uzun bir süreçten geçtikten sonra sofralara ulaşıyor. Gravyerin kilosu 120 liraya satılıyor.

Yüksek rakımlı yaylalarda çiçek ve kekiklerle beslenen ineklerin sütünden üretilen gravyer peyniri, uzun bir süreçten geçtikten sonra sofralara ulaşıyor.

Mayıs, haziran, temmuz aylarında merada otlayan ineklerden sağılan sütler, bakır kazanlarda mayalandıktan sonra 4 saat pişirme sürecinden geçiriliyor.

Mengene denilen sıkıştırma işlemiyle 24 saat preste kaldıktan sonra yaklaşık 10 gün su havuzunda tutulan peynirler, ardından bir ay süreyle sıcak depolarda olgunlaşması için bekletiliyor. Gravyer peyniri, soğuk depoya alınıp burada da uzun süre kaldıktan sonra tüketime hazır hale geliyor.

Tezgahlarda yerini alan sezonun ilk peyniri, kent merkezi ve ilçelerdeki işletmelerde satışa sunulmaya başlandı.

Sarıkamış ilçesinde peynir satan Melih Turut, AA muhabirine, Kars gravyerinin dünya markası olduğunu söyledi.

Turut, "Halkımızın ciddi anlamda yoğun talebi var. Gün geçtikçe doğal katkısız bu ürüne talep artıyor. Siparişler, telefonla ve online olarak aldıktan sonra vakumlanan gravyerleri, soğuk zincir strafor kolileriyle 2 gün içinde sofralara ulaştırıyoruz." dedi.

Kuraklığın süt üretimini de olumsuz etkilediğini aktaran Turut, şunları kaydetti: