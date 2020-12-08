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Satışa çıkarıldı! Yüzde 25 peşinat, 60 ay vade...

AA |  08 Aralık 2020 Salı - 12:10 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 12:10

Resmi açıklama geldi. Satışa çıkarıldığı kamuoyuna duyuruldu. 60 ay vade imkanı sağlanırken, yüzde 25 peşinat ile satın alınabilecek. 25 ilde satış yapılacak. 24-25 Aralık'ta belli olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 25 ildeki 141 arsayı satışa, Osmaniye ve Konya'daki 3 arsayı da kiraya sundu.


TOKİ yetkililerinin verdiği bilgiye göre, muhammen  bedeli 1 milyar 222 milyon 83 bin 854 lira olan toplam 2 milyon 42 bin 382  metrekare büyüklüğündeki, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale,  Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir Kahramanmaraş, Karabük, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Nevşehir, Niğde, Samsun Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da bulunan 141 arsa, açık artırmayla satılacak.
 
Osmaniye'de iki, Konya'da bir arsanın kiraya sunulacağı açık artırma,  24-25 Aralık'ta 10.30 ve 14.00 saatlerinde dört ayrı oturum halinde yapılacak.
 
Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul  Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de  "www.emlakyonetim.com.tr" teklif verilebilecek.
 
  Arsalara yüzde 25 peşinat, 60 ay vadeyle sahip olunabilecek
 
Konut, ticaret, sanayi, özel sağlık tesis alanı, plansız arsalar, park  ve dinlenme alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara  alıcılar, yüzde 25 peşinat, 60 ay vade ile sahip olabilecek.
 
Satışa sunulan arsalar arasında Ankara Sincan Saraycık'ta konut ve  ticaret alanları, Yenimahalle'de akaryakıt istasyon alanı, Antalya Konyaaltı'nda  konut alanları, Çanakkale'de konut alanları, Elazığ'da plansız alanlar, Hatay'da  ticaret ve konut alanları, İstanbul Başakşehir'de özel sağlık tesisi alanı ve  Sarıyer'de park ve dinlenme alanları yer alıyor.
 
  
 
    Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile  "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan  ulaşılabilecek.
 

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