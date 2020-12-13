Satılık ev fiyatları arttı mı? Kasım ayı satılık daire fiyatı en çok artan iller ve ilçeler!

Kasım 2020 Emlak
Endeksi verileri açıklandı. Bir yıllık sürede satılık konut
fiyatlarının en çok artış gösterdiği iller belli oldu. Buna göre, Gaziantep
, Adıyaman
, Antalya
, Eskişehir
ve Sakarya
’da ev fiyatları attı. Satılık ev fiyatlarında son durum ne? Hangi illerde konut fiyatları yükseldi? İşte kasım ayı verilerine göre, Satılık daire fiyatı en çok artan iller ve ilçeler!
2020 Kasım Emlak Endeksi verileri açıklandı. Emlak sektörünün geçtiğimiz bir yılda sergilediği performansı masaya yatırıldı. Ve açıklanan verilere göre; bir yıllık sürede satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında yüzde 59,14 ile Gaziantep olurken, Adıyaman yüzde 49,33 ile ikinci sırada yer aldı. Adıyaman'ı, yüzde 48, 57 ile Antalya, yüzde 43,70 ile Eskişehir ve yüzde 43,07 ile Sakarya takip etti.
Türkiye genelinde satılık konut fiyatı en çok artan 5 il
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Kasım 2019
Ort. m2 Fiyat
Kasım 2020
Ort. m2 Fiyat
Yıllık Değişim
1.
Gaziantep
1.778 TL
2.830 TL
%59,14
2.
Adıyaman
1.535 TL
2.315 TL
%49,33
3.
Antalya
2.732 TL
4.059 TL
%48,57
4.
Eskişehir
1.862 TL
2.676 TL
%43,70
5.
Sakarya
1.660 TL
2.375 TL
%43,07
EV METREKARE FİYATLARI ARTTI
Metrekare fiyatlarıyla dikkat çeken illerde ilk sırayı 6.357 TL ile Muğla
aldı. Muğla’yı, 5.379 TL ile İstanbul
, 4.141 TL ile İzmir
ve 4.059 TL ile Antalya izledi.
5 büyük ilde satılık konut fiyatları değişim oranları
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Kasım 2019
Ort. m2 Fiyat
Kasım 2020
Ort. m2 Fiyat
Yıllık Değişim
1.
Antalya
2.732 TL
4.059 TL
%48,57
2.
Ankara
1.907 TL
2.596 TL
%36,13
3.
İstanbul
4.108 TL
5.379 TL
%30,93
4.
İzmir
3.219 TL
4.141 TL
%28,64
5.
Bursa
2.217 TL
2.535 TL
%14,34
GAYRİMENKUL YATIRIMCISINA EN ÇOK ANTALYA KAZANDIRDI
Hürriyet Emlak Kasım 2020 Emlak Endeksi verileri 5 büyük ildeki devam eden hareketliliği de ortaya koydu. 5 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il %48,57 ile Antalya oldu. Antalya’yı, Ankara
(%36,13), İstanbul (%30,93), İzmir (%28,64) ve Bursa
(%14,34) izledi.
EMLAK FİYATLARI ARTAN İLÇELER
Emlak fiyatlarında yaşanan yükselişi gösteren endeks verileri, ilçelerdeki satılık konut fiyatlarındaki hareketliliği de ortaya koydu. Hürriyet Emlak’ın verilerine göre, Türkiye genelinde alıcısına en çok kazandıran ilçelerin başında; İstanbul Sarıyer
(%113,99), İstanbul Beykoz
(%101,05), İstanbul Avcılar (%97,39), Ankara Gölbaşı (%96,48) ve İzmir Foça (%96,09) geldi.
Türkiye genelinde satılık konut fiyatları değişim oranları
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Kasım 2019
Ort. m2 Fiyat
Kasım 2020
Ort. m2 Fiyat
Yıllık Değişim
1.
İstanbul - Sarıyer
9.681 TL
20.716 TL
%113,99
2.
İstanbul - Beykoz
5.720 TL
11.500 TL
%101,05
3.
İstanbul - Avcılar
2.056 TL
4.058 TL
%97,39
4.
Ankara - Gölbaşı
2.363 TL
4.643 TL
%96,48
5.
İzmir – Foça
4.106 TL
8.051 TL
%96,09
SARIYER VE AVCILAR’DA FİYATLAR İKİYE KATLANDI
Kasım 2020 Emlak Endeksi verilerine göre İstanbul satılık konut piyasası son 1 yılda yükselişe geçti. İstanbul satılık konut piyasasında bir yıllık süreçte yaşanan %113,99’luk yükselişle dikkat çeken Sarıyer’i, Beykoz (%101,05), Avcılar (%97,39), Üsküdar (%80,43) ve Başakşehir
(%71,71) izledi.
İstanbul satılık konut fiyatları değişim oranları
|
Kasım 2019
Ort. m2 Fiyat
Kasım 2020
Ort. m2 Fiyat
Yıllık Değişim
1.
Sarıyer
9.681 TL
20.716 TL
%113,99
2.
Beykoz
5.720 TL
11.500 TL
%101,05
3.
Avcılar
2.056 TL
4.058 TL
%97,39
4.
Üsküdar
4.278 TL
7.719 TL
%80,43
5.
Başakşehir
3.649 TL
6.266 TL
%71,71
GÖLBAŞI’NDA KONUT FİYATLARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR
Ankara, il genelinde yatırımcısına kazandırırken Ankara’nın ilçelerinde de bu süreçte fiyatlar yükselmeye devam etti. Gölbaşı %96,48 ile liste başında yer alırken Gölbaşı’nı, Çankaya (%66,30), Pursaklar (%43,09), Sincan
(%36,42) ve Etimesgut
(%34,82) takip etti.
FOÇA, SATILIK KONUT FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞLE DİKKAT ÇEKTİ
İzmir, satılık konut piyasasındaki hareketliliğini geçtiğimiz dönemde de korumaya devam etti. Foça’da yer alan konutlar bir yıllık süreçte %96,09 oranında artış gösterirken, Foça’yı, Çeşme (%56,55), Narlıdere
(%52,01), Çiğli (%51,47) ve Menderes (%45,51) izledi.
MUDANYA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Bursa’nın Mudanya ilçesinde son 1 yılda satılık konutlarda %31,22 büyüme gerçekleşirken, Mudanya’yı, Nilüfer (%29,99), Osmangazi
(%22,20) ve Yıldırım (%19,59) takip etti.
ALANYA’DA SATILIK KONUTA OLAN YATIRIM ARTIYOR
Kasım 2020 Emlak Endeksi verilerine göre Türkiye’nin son 1 yılda satılık konut fiyatlarında en çok artışın olduğu üçüncü il olan Antalya’da ilçe bazında da yükseliş sürüyor. Antalya satılık konut piyasasında bir yıllık süreçte yaşanan %85,32’lik yükselişle dikkat çeken Alanya
’yı, Konyaaltı
(%67,54), Kepez
(%55,07) ve Muratpaşa (%51,82) izledi.
“İSTANBUL VE ANKARA’DA İLAN SAYILARI DÜŞTÜ!
Emlak Pazarlama Direktörü Yusuf Mert Yılmaz, Türkiye genelinde son 1 yıldaki değişimi şu şekilde değerlendirdi:
“Kasım 2020 Emlak Endeksi, Türkiye genelindeki satılık konutlarla ilgili çok çarpıcı bir tabloyu ortaya koyuyor. Gaziantep’in son birkaç aydır Türkiye’nin satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği il olarak önde geldiğini görüyoruz. Beraberinde Antalya ve Eskişehir de listedeki yerini koruyor. Satılık konut fiyatlarının artışıyla birlikte ilan sayılarında da önemli değişiklikler gözlemliyoruz. Örneğin Ankara’da son 1 yıl içerisinde girilen ilan sayılarında %41’lik bir düşüş var. Özellikle Çankaya ilçesinde %47, Etimesgut ilçesinde %50’lik bir gerileme söz konusu. Burada bu ilçelerin son 1 yıl içerisinde satılık konut fiyatlarını %30’dan daha fazla artırmalarının etkili olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde İstanbul genelinde de %28’lik bir gerileme görüyoruz. Satılık konut fiyatlarındaki artışın en yüksek gözüktüğü ilçelerden Avcılar’da son 1 yılda ilan sayılarında %48, Başakşehir’de %47 oranında gerileme var. Şaşırtıcı bir tespit de Beykoz’da. Satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği ilk 5 ilçe arasında yer alan Beykoz’da son 1 yılda girilen ilan sayıları %64 artış göstermiş. İstanbul ve Ankara’daki ilan sayılarının düşüş göstermesini, pandemi süreciyle pek çok kişinin daha çok güneye yönelmesine de yorumlayabiliriz. Örneğin Muğla’da girilen ilan sayıları son 1 yıl içerisinde %107 oranında artış gösteriyor. Yüzde 154 ile Bodrum
başı çekerken sonrasında %96 ile Dalaman
ve %61 ile Marmaris
geliyor. Önemli oranda artış gösteren bir diğer ilimiz de Aydın
. Son 1 yıldaki ilan sayıları %70 oranında artan Aydın’da %113 ile Kuşadası
ve %55 ile Didim
en çok rağbet gören ilçelerin başında geliyor. Büyük şehirlerden çok uzaklaşmak istemeyenlerin tercih ettiğini düşündüğümüz Balıkesir
’de ise son bir yılda ilan sayılarında %52’lik bir artış var. En çok artış %158 ile Ayvalık
’ta görülürken onu %61 ile Edremit
takip ediyor.”