Satılık ev fiyatları arttı mı? Kasım ayı satılık daire fiyatı en çok artan iller ve ilçeler!

Türkiye’de Kasım 2020 Emlak Endeksi’ni açıklandı! Verilere göre; bir yıllık sürede satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında Gaziantep, Adıyaman, Antalya, Eskişehir ve Sakarya geldi. Emlak fiyatlarında yaşanan hareketliliği gösteren veriler, geçtiğimiz dönemde olduğu gibi Anadolu’da yaşanan hareketlenmenin devam ettiğini de gösterdi.

Adıyaman, Antalya, Kasım 2020 Emlak Endeksi verileri açıklandı. Bir yıllık sürede satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği iller belli oldu. Buna göre, Gaziantep Eskişehir ve Sakarya ’da ev fiyatları attı. Satılık ev fiyatlarında son durum ne? Hangi illerde konut fiyatları yükseldi? İşte kasım ayı verilerine göre, Satılık daire fiyatı en çok artan iller ve ilçeler!

2020 Kasım Emlak Endeksi verileri açıklandı. Emlak sektörünün geçtiğimiz bir yılda sergilediği performansı masaya yatırıldı. Ve açıklanan verilere göre; bir yıllık sürede satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında yüzde 59,14 ile Gaziantep olurken, Adıyaman yüzde 49,33 ile ikinci sırada yer aldı. Adıyaman'ı, yüzde 48, 57 ile Antalya, yüzde 43,70 ile Eskişehir ve yüzde 43,07 ile Sakarya takip etti.

Türkiye genelinde satılık konut fiyatı en çok artan 5 il Kasım 2019 Ort. m2 Fiyat Kasım 2020 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim 1. Gaziantep 1.778 TL 2.830 TL %59,14 2. Adıyaman 1.535 TL 2.315 TL %49,33 3. Antalya 2.732 TL 4.059 TL %48,57 4. Eskişehir 1.862 TL 2.676 TL %43,70 5. Sakarya 1.660 TL 2.375 TL %43,07

EV METREKARE FİYATLARI ARTTI

Metrekare fiyatlarıyla dikkat çeken illerde ilk sırayı 6.357 TL ile Muğla aldı. Muğla’yı, 5.379 TL ile İstanbul , 4.141 TL ile İzmir ve 4.059 TL ile Antalya izledi.

5 büyük ilde satılık konut fiyatları değişim oranları Kasım 2019 Ort. m2 Fiyat Kasım 2020 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim 1. Antalya 2.732 TL 4.059 TL %48,57 2. Ankara 1.907 TL 2.596 TL %36,13 3. İstanbul 4.108 TL 5.379 TL %30,93 4. İzmir 3.219 TL 4.141 TL %28,64 5. Bursa 2.217 TL 2.535 TL %14,34

GAYRİMENKUL YATIRIMCISINA EN ÇOK ANTALYA KAZANDIRDI

Hürriyet Emlak Kasım 2020 Emlak Endeksi verileri 5 büyük ildeki devam eden hareketliliği de ortaya koydu. 5 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il %48,57 ile Antalya oldu. Antalya’yı, Ankara (%36,13), İstanbul (%30,93), İzmir (%28,64) ve Bursa (%14,34) izledi.

EMLAK FİYATLARI ARTAN İLÇELER

Emlak fiyatlarında yaşanan yükselişi gösteren endeks verileri, ilçelerdeki satılık konut fiyatlarındaki hareketliliği de ortaya koydu. Hürriyet Emlak’ın verilerine göre, Türkiye genelinde alıcısına en çok kazandıran ilçelerin başında; İstanbul Sarıyer (%113,99), İstanbul Beykoz (%101,05), İstanbul Avcılar (%97,39), Ankara Gölbaşı (%96,48) ve İzmir Foça (%96,09) geldi.

Türkiye genelinde satılık konut fiyatları değişim oranları Kasım 2019 Ort. m2 Fiyat Kasım 2020 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim 1. İstanbul - Sarıyer 9.681 TL 20.716 TL %113,99 2. İstanbul - Beykoz 5.720 TL 11.500 TL %101,05 3. İstanbul - Avcılar 2.056 TL 4.058 TL %97,39 4. Ankara - Gölbaşı 2.363 TL 4.643 TL %96,48 5. İzmir – Foça 4.106 TL 8.051 TL %96,09

SARIYER VE AVCILAR’DA FİYATLAR İKİYE KATLANDI

Kasım 2020 Emlak Endeksi verilerine göre İstanbul satılık konut piyasası son 1 yılda yükselişe geçti. İstanbul satılık konut piyasasında bir yıllık süreçte yaşanan %113,99’luk yükselişle dikkat çeken Sarıyer’i, Beykoz (%101,05), Avcılar (%97,39), Üsküdar (%80,43) ve Başakşehir (%71,71) izledi.

İstanbul satılık konut fiyatları değişim oranları Kasım 2019 Ort. m2 Fiyat Kasım 2020 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim 1. Sarıyer 9.681 TL 20.716 TL %113,99 2. Beykoz 5.720 TL 11.500 TL %101,05 3. Avcılar 2.056 TL 4.058 TL %97,39 4. Üsküdar 4.278 TL 7.719 TL %80,43 5. Başakşehir 3.649 TL 6.266 TL %71,71

GÖLBAŞI’NDA KONUT FİYATLARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Ankara, il genelinde yatırımcısına kazandırırken Ankara’nın ilçelerinde de bu süreçte fiyatlar yükselmeye devam etti. Gölbaşı %96,48 ile liste başında yer alırken Gölbaşı’nı, Çankaya (%66,30), Pursaklar (%43,09), Sincan (%36,42) ve Etimesgut (%34,82) takip etti.

FOÇA, SATILIK KONUT FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞLE DİKKAT ÇEKTİ

İzmir, satılık konut piyasasındaki hareketliliğini geçtiğimiz dönemde de korumaya devam etti. Foça’da yer alan konutlar bir yıllık süreçte %96,09 oranında artış gösterirken, Foça’yı, Çeşme (%56,55), Narlıdere (%52,01), Çiğli (%51,47) ve Menderes (%45,51) izledi.

MUDANYA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bursa’nın Mudanya ilçesinde son 1 yılda satılık konutlarda %31,22 büyüme gerçekleşirken, Mudanya’yı, Nilüfer (%29,99), Osmangazi (%22,20) ve Yıldırım (%19,59) takip etti.

ALANYA’DA SATILIK KONUTA OLAN YATIRIM ARTIYOR

Kasım 2020 Emlak Endeksi verilerine göre Türkiye’nin son 1 yılda satılık konut fiyatlarında en çok artışın olduğu üçüncü il olan Antalya’da ilçe bazında da yükseliş sürüyor. Antalya satılık konut piyasasında bir yıllık süreçte yaşanan %85,32’lik yükselişle dikkat çeken Alanya ’yı, Konyaaltı (%67,54), Kepez (%55,07) ve Muratpaşa (%51,82) izledi.

“İSTANBUL VE ANKARA’DA İLAN SAYILARI DÜŞTÜ!

Emlak Pazarlama Direktörü Yusuf Mert Yılmaz, Türkiye genelinde son 1 yıldaki değişimi şu şekilde değerlendirdi: