Satılan 100 otomobilin 34'ü SUV oldu

Türkiye’de satılan SUV (Spor Amaçlı Araç) araç sayısı her geçen gün artıyor. Geçen yıl ilk 6 ayda 56 bin 96 adet satılırken bu yıl aynı dönemde 105 bin 668 SUV alıcı buldu.

Yaklaşık 20 yıl önce fiyatları ve yakıt verimlilikleri yüzünden fazla yanına yaklaşılmayan SUV’lar (Sports Utility Vehicle) artık tüketicilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Ekonomik motorlar ve pratik çözümlerle donatılan SUV’lar araç alımlarında ailelerin ve macera tutkunlarının vazgeçilmezi haline geldi. Fiyatları C ve D sınıfı olanlara göre daha makul olan Hyundai Bayon, Ford Puma , Skoda Kamiq gibi B-SUV’lar bu sınıfın satış artışında önemli rol oynamakta. Bunlardan çoğu 4x4 çekiş özellikleri taşımasalar da tüketicilerin ihtiyaçlarına önemli derecede cevap eriyor. Türkiye’de 2021 ilk 6 ayda gövde tipine göre satışlarda sedanlar 128.2 bin adetle yüzde 41,3 pay alırken ardından 105.6 bin adet ve yüzde 34,1 payla SUV’lar geldi. 2020 ilk 6 ayda 56 bin 96 SUV satılırken bu yıl neredeyse 2 katına çıktı. SUV’ların tercihlerinde otomatik ve benzinliler ön planda oldu.

Pick-up pazarı yükselişte

Kimilerinin ticari SUV olarak adlandırdıkları pick-up pazarı da ilk 6 ayda hızlı büyüdü. Ticari araç ÖTV’si (Yüzde 15) ile satılan pick-up pazarının bu yıl ilk 6 ayda neredeyse 2 katı büyüdü. Geçen yıl 3 bin 428 pick-up satılırken bu yıl ilk 6 ayda 6 bin 81 adete çıktı. Pick-up’lar toplam hafif ticarilerden yüzde 10.4 pay aldı. Yıl sonunda çip krizinin gidişatına bağlı olarak bu pazarın 13- 15 bin adet arasında oluşması öngörülüyor.