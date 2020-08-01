Şaşırtan kaya! 6.1'lik depreme ve yıldırım düşmesine bile direndi

Bartın’da bir kayanın üzerinde dik duran yaklaşık 4 tonluk kaya, görenlerin şaşırtıyor. 6,1 büyüklüğündeki deprem ve üzerine düşen yıldırıma rağmen devrilmeyen kayayı işaret olarak kabul eden definecilerin çevresinde arama yaptığı belirtildi.

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Kocareis köyünün girişinde bulunan, yaklaşık 4 tonluk kaya, yanlarından ve altından destek almadan başka bir yassı kayanın üzerinde duruyor. İnsanların düşürmek için uğraştığı kaya sallanıyor, ama devrilmiyor.

1968 yılında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem ve 16 yıl önce üzerine düşen yıldırıma rağmen ayakta kalan kaya, görenleri şaşırtıyor. Geçen yıllarda dik şekilde duran kayanın bir işaret olduğuna inanan defineciler ise kayanın etrafındaki bazı alanları, 1 metre derinliğinde çukurlar açarak arama yaptı.