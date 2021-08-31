SAS Holding olayında yeni iddialar! ‘58.5 milyon TL kolilerle taşındı’

Son dakika haberine göre; Saadet zinciri yöntemi ile 13 bin 105 kişiden 639 milyon lira para toplanan SAS Holding ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. İddiaya göre, şirketin sahibi Süleyman Aydın’ın intihar ettiği binadan 17 koli içinde 58.5 milyon lira para çıkarıldı. Paralar Süleyman Aydın’ın, cinayete kurban giden eski eşi Sibel Koçan’ın kardeşi Sema Koçan’ın evinde bulundu. Şirketin çok sayıda lüks otomobili ise hâlâ kayıp.

Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin raporu sonrası şirketin hesaplarına bloke konulmuştu. Ancak bu blokeye rağmen, yüksek kâr payı vaadi ile para toplanmaya devam edildi. Şirket kaynakları 13 bin 105 kişiden 639 milyon liranın toplandığını, bu paranın önemli bir bölümünün üyelere dağıtıldığını iddia etmişti. Gerçekte ne kadar para toplandığı, üyelere ne kadar para dağıtıldığı ise henüz netleşmiş değil.

Süreç devam ederken SAS Holding yöneticisi ve SAS Holding’in sahibi Süleyman Aydın ’ın eski eşi Sibel Koçan aracındaki 3.5 milyon TL’yi gasp eden kişilerce öldürüldü. Koçan’ın ölüm haberini alan Süleyman Aydın ise Ataşehir ’de bulunduğu binanın 32’nci katından aşağı atlayarak yaşamına son verdi. Bu sürecin ardından konuya yakın kaynaklarla görüşen Hürriyet muhabiri, önemli detaylara ulaştı.

İÇİ PARA DOLU VALİZLER

İddiya göre Aydın’ın intihar ettiği Ataşehir’deki kulede, Sibel Koçan ile kardeşi Sema Koçan ayrı dairelerde oturuyordu. Sema Koçan’ın evinde 58.5 milyon TL bulundu. Sisteme en çok para kazandıran ve “takım lideri” olarak anılan kişilerden Mahmut B., Ökkeş K. ile Nurullah İ. konu ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“21 Haziran’da daireye gittik. Bu daire, Süleyman Aydın’ın intihar ettiği 32’inci katın bir kat altındaydı. Evde Sema Koçan’ın yanı sıra Aydın’ın avukatı Bekir Aydın ile birlikte toplam 9 kişi vardık. Paralar evde valizlerin içindeydi. Her valizin üstünde notlar yazılıydı. Hangi valizdeki paranın kimlere dağıtılacağı belliydi. Valizleri, evdeki boş kolilere koyduk. Kolilerin ağzı koli bantları ile kapatıldı. Böylece, evden taşınılıyor görüntüsü verilmek istendi. Hatta, paranın bir kısmını çekyatın içini çıkarıp koyma önerisi bile gündeme geldi. Ancak buna gerek görülmedi. Para dolu 17 koli, arkası geniş ticari bir araca konuldu.”

ÇEŞME’DE VİLLA ALDI

İki yıl önceki savcılık soruşturması nedeni ile bankacılık sisteminin kullanılmadığı SAS Holding’de, tüm varlıklar ya evlerde nakit olarak ya da gayrimenkul veya araç olarak değerlendiriliyordu. Süleyman Aydın’ın intiharı sonrası her biri 2 milyon lira değerindeki 7-8 lüks otomobil in izine ise ulaşılamıyor. Yine, Aydın’ın geçen yıl ağustos ayında Çeşme’de aldığı 6 milyon liralık villa da, birliktelikleri olduğu iddia edilen Mine K.’nın annesine adına kayıtlı. Kayıtlara göre, Mine K.’nın babası N. K. üzerine görünen bir otomobil de Süleyman Aydın’ın şoförü Erdem P.’ye ait görünüyor.

‘KENDİ PARAMLA ALDIM’

Savcılık soruşturmalarında adları geçen kişilere Hürriyet ulaştı. Avukat Bekir Aydın, Sema Koçan’ın evinde çıkarılan paralar ile ilgili bir bilgisinin olmadığını söyledi. Aydın, Süleyman Aydın’ın intiharı ile birlikte avukatlık ilişkisinin ise sona erdiğini öne sürdü. Süleyman Aydın’ın şoförü Erdem P. ise, üzerine kayıtlı 400 bin liralık otomobil için “Kendi param ile aldım” yanıtını verdi. Telefonla ulaşmaya çalıştığımız Mine K. ile Sema Koçan’dan ise dönüş olmadı.

Saadet zinciri yöntemiyle 639 milyon TL topladığı iddia edilen SAS Holding’in patronu Süleymen Aydın, eski eşi Sibel Koçan’ın öldürülmesinden saatler sonra Ataşehir’de bulunan kulenin 32’inci katından atlayarak yaşamını yitirdi.

‘PARA DOLU BAŞKA EVLER VAR MI?’

Sisteme para yatıran çok sayıda kişinin mağdur durumda olduğunu kaydeden Av. Hadi Dündar “Bir evin içinde 58.5 milyon lira tutulması akıl alır gibi değil. Bu şekilde başka kaç ev olduğunu bilmiyoruz. Belli ki, toplanan paralar bir yerlerde tutuluyordu. Yine Bursa ve İzmir ’de şirkete ait tesisler ve gayrimenkuller vardı. Bunların şimdi kime geçtiğini bilmiyoruz. Süleyman Aydın’ın intiharı sonrası sırt çantası kayıp. Bu çantada çok sayıda anahtar ile önemli belgeler bulunduğunu öğrendik” dedi.

MALLARA TEDBİR KONULMALI

Binlerce kişinin savcılığa başvurduğunu belirten Avukat Cesim Parlak ise, “Savcılık derhal tedbir kararı vermeli. Çok sayıda otomobil, villa ve şirkete ait tesisler üçüncü dördüncü kişilere devredilmiş durumda. Ve bu durum, Süleyman Aydın’ın intiharından hemen sonra oldu. Tedbir kararı verilirse, mağduriyetler bir nebze giderilmiş olur. MASAK incelemesi ile her şey ortaya çıkar. Kimin üstüne ne zaman hangi varlık geçirilmiş tek tek belirlenir. Burada üçüncü kişilerin iyi niyetinden de söz edilemez” dedi. Av. Parlak, “Yaşamına son veren Süleyman Aydın’ın, sık sık görüştüğü kişilerden biri uzun süredir birliktelikleri olan Mine K. Bu kişinin Çeşme’deki villasında, intihardan sonra çok sayıda valizin çıkarıldığı bilgisini edindik. Yine Mine K.’nın kullanımında bulunan Porsche o dahil birçok otomobil ortada yok” diye konuştu.

BDDK ŞİRKETİNE EL KOYDU

Evinde yüklü miktarda para çıktığı iddia edilen Sema Koçan’ın adına kayıtlı iki şirket bulunuyor. Geçen ekimde kurulan 15 milyon TL sermayeli Gerçekevim Gayrimenkul Otomotiv AŞ’ye BDDK el koymuştu. Anılan şirketin tasfiye sürecini TMSF yürütüyor. Sema Koçan adına Kasım 2019’da kurulan Mammas7x Restoran Yatırımları AŞ ise geçen nisanda annesi E. Koçan adına kaydedildi. Ataşehir’de bulunan her iki şirketin de SAS Holding ile ilişkili olduğu öne sürülüyor. (Hürriyet)