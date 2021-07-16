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SAS Holding binasına binlerce kişi akın etti! Saadet zincirinde yeni görüntüler ortaya çıktı...
SAS Holding ve şirket yöneticileri hakkında, 50 kişi suç duyurusunda bulundu. Ataşehir'de bir ay önce şirket yöneticilerinden Sibel Koçan'ın başından vurularak öldürülüp 3 milyon 300 bin lira gasp edilmesi ve yine şirket yöneticilerden eski eşi Süleyman Aydın'ın intihar etmesinin ardından paralarını geri alamadığını öne süren yaklaşık 50 kişi, SAS Holding ve şirket yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.