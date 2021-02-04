Sarp Gümrük Kapısı'nda ele geçirildi! 30 bin paket...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekiplerince tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında Gürcistan ile müşterek kullanılan Ortak Kapı Programı üzerinden yapılan risk analizi çalışmaları sonucu, ülkeye gelecek yabancı plakalı bir tır riskli değerlendirildi.

Gümrük sahasına giriş yapan tır gözetim altına alınarak, x-ray taramasına sevk edildi. Tarama esnasında tırın dorsesinin taban bölümünde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç arama hangarına alındı. Arama sonucunda, tır dorsesinin tabanında gizli bölmeler oluşturulduğu ve bu bölmelere özel hazırlanan düzenekler vasıtasıyla elektronik sigara tütününün gizlendiği tespit edildi. 8 ayrı gizli bölmeye kayışlı düzenekle bağlanan, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin lira olduğu belirtilen 30 bin paket elektronik sigara tütününe el konuldu.

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca sorumlular hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.