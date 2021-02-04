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Sarp Gümrük Kapısı'nda ele geçirildi! 30 bin paket...

AA-DHA |  04 Şubat 2021 Perşembe - 11:53 | Son Güncelleme : 04 02 2021 - 11:53

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 30 bin paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, gümrük muhafaza  ekiplerince tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında  Gürcistan ile müşterek kullanılan Ortak Kapı Programı üzerinden yapılan risk  analizi çalışmaları sonucu, ülkeye gelecek yabancı plakalı bir tır riskli  değerlendirildi.
 
Gümrük sahasına giriş yapan tır gözetim altına alınarak, x-ray  taramasına sevk edildi. Tarama esnasında tırın dorsesinin taban bölümünde şüpheli  yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç arama hangarına alındı. Arama sonucunda,  tır dorsesinin tabanında gizli bölmeler oluşturulduğu ve bu bölmelere özel  hazırlanan düzenekler vasıtasıyla elektronik sigara tütününün gizlendiği tespit  edildi. 8 ayrı gizli bölmeye kayışlı düzenekle bağlanan, piyasa değeri yaklaşık 3  milyon 500 bin lira olduğu belirtilen 30 bin paket elektronik sigara tütününe el  konuldu.
 
Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca sorumlular hakkında başlatılan  soruşturma sürüyor.

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