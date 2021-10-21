Sarp Batur kimdir, mesleği ne? Aslı Enver’le sevgili mi?

Aslı Enver, uzun bir zamandan sonra ilk kez geçtiğimiz günlerde biriyle görüntülenmiş, gizemli kişinin kim olduğu merak edilirken oyuncunun hayranları yeni kişinin kim olduğunu ortaya çıkarmıştı. Aslı Enver’in yeni sevgilisinin Sarp Batur olduğu iddialarından sonra, hayranları Sarp Batur kimdir, mesleği ne sorularına yanıt aramaya başlamıştır. Merak edilen iddialara oyuncu dün gece katıldığı etkinlik sonrası cevap verdi.

Aslı Enver, son olarak Sarp Batur’la anıldı. Aslı Enver’in yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Sarp Batur’un kim olduğu takipçileri tarafından merak konusu olurken, Kadıköy’deki bir mekanda kız arkadaşının doğum günü organizasyonuna katılan Aslı Enver muhabirlerin sorularını yanıtladı. Enver, Sarp Batur ile hakkında çıkan aşk haberiyle ilgili ilk kez konuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; özel hayatında kimsenin olmadığını söyleyen güzel oyuncu, 'Kız arkadaşlarımla mutluyum' dedi. Peki, Sarp Batur kimdir, mesleği ne?

SARP BATUR KİMDİR?

Aslı Enver’in birlikte görüntülendiği ünlü yazar Enis Batur ile gastronomi yazıları yazan Figen Batur’un reklamcı oğlu. Sarp Batur’un önceki evliliğinden bir kızı var. Çok fazla göz önünde olmayı tercih etmeyen ve instagram adresi gizli olan Sarp Batur’u, hayranları twitter hesabından takip edebiliyor. Aslı Enver’in fanatik hayranları şimdiden “sarpaslibatur” ve “assar” şeklinde tag’ler açarak ilişkiyi sahiplenmiş durumda. Bunun yanında henüz Aslı Enver ve Sarp Batur’dan herhangi bir açıklama gelmedi. İlişkinin akıbeti önümüzdeki günlerde merak edilenler arasında olmaya devam edecek gibi görünüyor.