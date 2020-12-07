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Sarkozy, hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını reddetti

07 Aralık 2020 Pazartesi - 20:40 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 20:40

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve suç örgütü kurduğu" suçlamasıyla yargılandığı davadaki ifadesinde, hiçbir zaman yolsuzluk yapmadığını savundu.


Sarkozy, avukatı Thierry Herzog ve kıdemli eski yargıç Gilbert  Azibert’in da yargılandığı davada, Paris Ceza Mahkemesinde ifade verdi.

Siyasi hayatı boyunca en küçük bir yolsuzluk eyleminde bulunmadığını  iddia eden Sarkozy, bu iftiralardan kurtulmak istediğini söyledi.

Sarkozy, eski bir Cumhurbaşkanı olduğu için davanın ve soruşturmanın  hakları çiğnenerek yürütüldüğünü öne sürdü.

Avukatı Herzog için "ailemin bir üyesi" ifadesini kullanan Sarkozy,  Herzog’un 2006’da avukatı olduğunu dile getirdi.

Fransa'nın "5. Cumhuriyet" yönetimi olarak anılan 1958'den bu yana ilk  defa bir Fransız Cumhurbaşkanı suç isnadıyla mahkemede yargılanıyor.

Sarkozy hakkındaki iddialar

Sarkozy'nin "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için  o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve  kampanyayı bu destekle yürüttüğü" iddia ediliyor.

Devrik Libya lideri Kaddafi, 2011'de öldürülmeden kısa süre önce  verdiği bir röportajda, "Sarkozy İçişleri Bakanı iken (2007) bana geldi ve para  istedi. Ben de verdim. Sayemde seçimi kazandı." ifadelerini kullanmıştı.

2019'da iş insanı Ziad Takieddine de 2006 sonlarında Libya'dan  Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiğini öne sürmüştü.

İddialar üzerine 2013'te ön soruşturma açılmıştı.

5 yıl süren ön soruşturma sonrası Sarkozy, 21 Mart 2018'de Paris'te  gözaltına alınmış, yaklaşık 30 saat süren gözaltı sürecinin ardından hakkında  "cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı, yolsuzluk  yaptığı ve Libya kamu fonlarını gizlediği" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Sarkozy, geçen ay yolsuzlukla mücadele yargıçlarına ifade vermişti.

 

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Sarkozy Eski Fransa Cumhurbaşkanı yolsuzluk
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