Kanal D'nin müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları merak ediliyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler konukları kim? 6 Kasım 2021 Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları…

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, yeni bölüm konukları araştırılıyor. 23. bölümüyle yarın akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak Şarkılar Bizi Söyler konukları kim? Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları…

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİM?

Yapımcılığını Polat Yağcı ve Poll Production'ın üstlendiği, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta, Türküler söylenecek. Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları; Sabahat Akkiraz, Özgür Can Çoban ve Hüseyin Turan oluyor.