Şarkılar Bizi Söyler Bayram Özel 2. Gün Fragmanı yayında! Cem Yılmaz ve Zafer Algöz'ün konuk olduğu Şarkılar Bizi Söyler'de Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz ismi Zeki Müren’in şarkıları söylenecek.
Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren “Şarkılar Bizi Söyler”in bayram özel bölümünde Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz ismi Zeki Müren’in şarkıları söylenecek. Kahır Mektubu, Şimdi Uzaklardasın, İnleyen Nameler gibi Zeki Müren’in en sevilen şarkıları Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici tarafından yorumlanacak.
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümleriyle pazartesi akşamı 20.00'de Kanal D'de!