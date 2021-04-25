Şarkılar Bizi Söyler 9. bölüm fragmanı yayında!

Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta Türkiye'nin ünlü sanatçısı Cengiz Kurtoğlu şarkıları söylenecek!

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları Metin Şentürk, Arif Susam ve Orçun Kurtoğlu oluyor. Müzik keyfinin doruklara çıkacağı bir bölüm geliyor.