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Şarkılar Bizi Söyler 9. bölüm fragmanı yayında!

25 Nisan 2021 Pazar - 15:25 | Son Güncelleme : 25 04 2021 - 15:25

Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta Türkiye'nin ünlü sanatçısı Cengiz Kurtoğlu şarkıları söylenecek!


Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları Metin Şentürk, Arif Susam ve Orçun Kurtoğlu oluyor. Müzik keyfinin doruklara çıkacağı bir bölüm geliyor. 
 

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

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