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Şarkılar Bizi Söyler 8. bölüm fragmanı yayında!
Şarkılar Bizi Söyler 8. bölüm fragmanı yayında!
18 Nisan 2021 Pazar - 16:02
| Son Güncelleme : 18 04 2021 - 16:02
Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta Yıldırım Gürses şarkıları söylenecek!
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Şarkılar Bizi Söyler 8. bölüm fragmanı yayında! Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta Yıldırım Gürses şarkıları söylenecek.
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da
Kanal D
'de!
ETİKETLER
şarkılar bizi söyler
kanal d
fragman
yıldırım gürses
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