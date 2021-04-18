Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta Yıldırım Gürses şarkıları söylenecek!

Şarkılar Bizi Söyler 8. bölüm fragmanı yayında! Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta Yıldırım Gürses şarkıları söylenecek.