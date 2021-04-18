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Şarkılar Bizi Söyler 8. bölüm fragmanı yayında!

18 Nisan 2021 Pazar - 16:02 | Son Güncelleme : 18 04 2021 - 16:02

Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta Yıldırım Gürses şarkıları söylenecek!


Şarkılar Bizi Söyler 8. bölüm fragmanı yayında! Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta Yıldırım Gürses şarkıları söylenecek.
 

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

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