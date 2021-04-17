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Şarkılar Bizi Söyler 8. bölüm fragmanı

17 Nisan 2021 Cumartesi - 18:15 | Son Güncelleme : 17 04 2021 - 18:15

Şarkılar Bizi Söyler 8. Bölüm Fragmanı yayında!


Şarkılar Bizi Söyler 8. Bölüm Fragmanı yayında! Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta Yıldırım Gürses şarkıları söylenecek!
 
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!
 

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Şarkılar Bizi Söyler Şarkılar Bizi Söyler 8. bölüm Şarkılar Bizi Söyler 8. bölüm fragmanı
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