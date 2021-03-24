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Şarkılar Bizi Söyler 5. bölüm fragmanı yayında!

24 Mart 2021 Çarşamba - 11:29 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 11:29

Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta Türkiye'nin sanat güneşi Zeki Müren şarkıları söylenecek.


Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları ünlü komedyen Cem Yılmaz ve Ünlü oyuncu Zafe Algöz oluyor. Eğlencenin ve müziğin tadını çıkaracağınız bir bölüm geliyor. 
 

Şarkılar Bizi Söyler perşembe akşamı 20.00'da Kanal D'de!

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