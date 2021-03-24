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Şarkılar Bizi Söyler 5. bölüm fragmanı yayında!
Şarkılar Bizi Söyler 5. bölüm fragmanı yayında!
24 Mart 2021 Çarşamba - 11:29
| Son Güncelleme : 24 03 2021 - 11:29
Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta Türkiye'nin sanat güneşi Zeki Müren şarkıları söylenecek.
SONRA OKU
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları ünlü komedyen
Cem Yılmaz
ve Ünlü oyuncu Zafe Algöz oluyor. Eğlencenin ve müziğin tadını çıkaracağınız bir bölüm geliyor.
Şarkılar Bizi Söyler perşembe akşamı 20.00'da
Kanal D
'de!
ETİKETLER
şarkılar bizi söyler
türkiye
sanat güneşi
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