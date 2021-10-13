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Şarkılar Bizi Söyler 20.bölüm fragmanı yayında!
Şarkılar Bizi Söyler 20.bölüm fragmanı yayında!
13 Ekim 2021 Çarşamba - 12:24
| Son Güncelleme : 13 10 2021 - 12:24
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde "Ankara Havaları" söylenecek.
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Şarkılar Bizi Söyler 20. bölüm fragmanı yayında! Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde "Ankara Havaları" söylenecek.
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'da
Kanal D
'de!
ETİKETLER
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fragman
ankara havası
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