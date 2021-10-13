Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde "Ankara Havaları" söylenecek.

Şarkılar Bizi Söyler 20. bölüm fragmanı yayında! Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde "Ankara Havaları" söylenecek.