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Şarkılar Bizi Söyler 20.bölüm fragmanı yayında!

13 Ekim 2021 Çarşamba - 12:24 | Son Güncelleme : 13 10 2021 - 12:24

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde "Ankara Havaları" söylenecek.


Şarkılar Bizi Söyler 20. bölüm fragmanı yayında! Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde "Ankara Havaları" söylenecek.
 
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'da Kanal D'de!

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