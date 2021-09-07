Şarkılar Bizi Söyler 15. Bölüm fragmanı yayında. Şarkılar Bizi Söyler yeni sezonuyla canlı yayınla Cumartesi 20.00'da Kanal D'de başlıyor!
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Şarkılar Bizi Söyler 15. bölüm fragmanı yayında!
07 Eylül 2021 Salı - 14:07 | Son Güncelleme : 07 09 2021 - 14:07
Şarkılar Bizi Söyler yeni sezonuyla canlı yayınla Cumartesi 20.00'da Kanal D'de başlıyor!
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