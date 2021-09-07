07 Eylül 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.472 -0.17 EURO 9,8880 0.53
USD 8,3330 0.69 ALTIN 484,900 -0.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

Şarkılar Bizi Söyler 15. bölüm fragmanı yayında!

07 Eylül 2021 Salı - 14:07 | Son Güncelleme : 07 09 2021 - 14:07

Şarkılar Bizi Söyler yeni sezonuyla canlı yayınla Cumartesi 20.00'da Kanal D'de başlıyor!


Şarkılar Bizi Söyler 15. Bölüm fragmanı yayında. Şarkılar Bizi Söyler yeni sezonuyla canlı yayınla Cumartesi 20.00'da Kanal D'de başlıyor!
 

ETİKETLER

şarkılar bizi söyler fragman kanal d
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.