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Şarkılar Bizi Söyler 12. bölüm fragmanı yayında!

15 Mayıs 2021 Cumartesi - 14:24 | Son Güncelleme : 15 05 2021 - 14:24

Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta Yıldız Tilbe'nin şarkıları söylenecek.


Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları İrem Derici, Kutsi, Derya Uluğ ve Melek Mosso oluyor. 
 
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

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