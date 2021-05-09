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Şarkılar Bizi Söyler 11. bölüm fragmanı yayında!

09 Mayıs 2021 Pazar - 13:48 | Son Güncelleme : 09 05 2021 - 13:48

Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta Coşkun Sabah'ın türküleri söylenecek.


Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları Coşkun Sabah, Ümit Besen, Haktan, Baha ve Ahmet Selçuk İlkan oluyor. Sazların ve sözlerin keyfinin doruklara çıkacağı bir bölüm geliyor. 
 
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

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