Şarkıcı Vinka'dan tacize tekmeli cevap!

Ugandalı şarkıcı Vinka, konser verdiği sırada kendisini taciz eden bir seyirciyi tekmeledi. O anlar kameralara yansırken Vinka, konserine ara vermeden devam etti.

Vinka olarak bilinen Ugandalı şarkıcı Veronica Luggya, Güney Sudan'ın başkenti Juba'da konser verdiği sırada, vücuduna dokunan bir seyirciyi tekmeledi. Kameraya yansıyan görüntülerde Vinka'nın kendisini korumak için söz konusu kişiye iki kere tekme attığı görülüyor.

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Vinka, olayla ilgili açıklama yapmazken, Twitter 'da kendisine destek mesajı veren paylaşımları retweet etti. Geçen ocak ayında doğum yapan Vinka, müzik hayatına bir sene ara vermişti.