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Şarkıcı Vinka'dan tacize tekmeli cevap!

20 Mayıs 2021 Perşembe - 13:58 | Son Güncelleme : 20 05 2021 - 13:58

Ugandalı şarkıcı Vinka, konser verdiği sırada kendisini taciz eden bir seyirciyi tekmeledi. O anlar kameralara yansırken Vinka, konserine ara vermeden devam etti.


Vinka olarak bilinen Ugandalı şarkıcı Veronica Luggya, Güney Sudan'ın başkenti Juba'da konser verdiği sırada, vücuduna dokunan bir seyirciyi tekmeledi. Kameraya yansıyan görüntülerde Vinka'nın kendisini korumak için söz konusu kişiye iki kere tekme attığı görülüyor.
 
AÇIKLAMA GELMEDİ
 
Vinka, olayla ilgili açıklama yapmazken, Twitter'da kendisine destek mesajı veren paylaşımları retweet etti. Geçen ocak ayında doğum yapan Vinka, müzik hayatına bir sene ara vermişti.
 
 
Ugandalı haber sitesi MBU'nun aktardığına göre, daha önce ülkedeki popüler kadın şarkıcılardan Winnie Nwagi, Pia Pounds ve Renah Nalumansi de sahnede taciz edildi ve sert tepki gösterdi.
 

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