03 Kasım 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.128 -0.51 EURO 9,9790 1.59
USD 8,5190 0.94 ALTIN 520,370 1.16
CANLI BORSA
TÜMÜ

Şarkıcı Salih Ata hayatını kaybetti

03 Kasım 2020 Salı - 14:47 | Son Güncelleme : 03 11 2020 - 14:47

Bir dönem 'Ankara Rüzgarı' şarkısı ile dikkatleri üzerine çeken şarkıcı ve besteci Salih Ata vefat etti.


Ses sanatçısı Onur Akay, "Gündoğdu Duran'ın 'Ankara Rüzgârı' şarkısıyla büyük kitlelere hitap eden şarkıcı arkadaşımız Ata'yı, maalesef beyin kanaması nedeniyle kaybettik. Asıl adı Salih olan ve soyadı Ata olan Salih Ata, sahne çalışmalarında sadece soyadını kullanıyordu. Kenan Işık'ın şiir albümünde Zerrin Özer'in söylediği 'Veda', Zara'nın söylediği 'Aşk', İzel'in söylediği 'Sevgili Yakınlığı' isimli şarkıların da bestecisi olan Ata'nın ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Nur içinde yatsın inşallah." ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

ankara rüzgarı salih ata vefat
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.