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Şarkıcı Pamela, Meriç Nehri'nde kürek çekti
TED Edirne Kürek Kulübü tarafından düzenlenen Edirne Kürek Festivali, 12 kulüp ve 100'e yakın sporcunun katılımıyla Meriç Nehri üzerindeki parkurda gerçekleştirildi. Sporcular arasında uzun süredir ortalarda gözükmeyen ünlü şarkıcı Pamela da yer aldı.
Meriç Nehri üzerindeki parkurda bu yıl ilk kez düzenlenen 'Edirne Kürek Festivali'ne; Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, TED Edirne Kürek Kulübü Başkanı, TED Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba ile sporcular ve vatandaşlar katıldı.