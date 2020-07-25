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Şarkıcı Mervan Mahfuz Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti!

AA |  25 Temmuz 2020 Cumartesi - 20:04 | Son Güncelleme : 25 07 2020 - 20:33

Yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Lübnanlı şarkıcı ve sanatçı Mervan Mahfuz (78) hastalığa yenik düşerek yaşamını yitirdi.


Lübnanlı LBC televizyonunda yer alan habere göre Suriye'nin başkenti  Şam'da bulunan Mahfuz, Kovid-19'a yakalandı. Şam'da bir hastanede tedavi altına  alınan Mahfuz, nefes darlığı çekmesi ve durumunun ağırlaşması sonucu hayatını  kaybetti.
 
Esed rejiminin haber ajansı SANA'da yer alan haberde de bir süre önce  Şam'da konser veren Mahfuz'un Lübnan'a dönmeyi planladığı ancak virüs nedeniyle  burada hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. 
 
Lübnan'ın Beka bölgesinde 1942 yılında dünyaya gelen Mahfuz, ülkenin  önde gelen sanatçıları arasında yer alıyordu. Uzun yıllar sahnelerde konserler  veren Mahfuz, tiyatro ve sinema oyunculuğu da yaptı.
 

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