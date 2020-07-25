Şarkıcı Mervan Mahfuz Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti!

Lübnanlı LBC televizyonunda yer alan haber e göre Suriye 'nin başkenti Şam 'da bulunan Mahfuz, Kovid-19'a yakalandı. Şam'da bir hastanede tedavi altına alınan Mahfuz, nefes darlığı çekmesi ve durumunun ağırlaşması sonucu hayatını kaybetti.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'da yer alan haberde de bir süre önce Şam'da konser veren Mahfuz'un Lübnan'a dönmeyi planladığı ancak virüs nedeniyle burada hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.