Şarkıcı Linet koronavirüse yakalandı!

Son olarak 23 Ekim'de Maslak'ta bir mekanda sahne alan Linet, koronavirüse yakalandı. 46 yaşındaki şarkıcının hastalığı hafif atlattığı belirtildi. Linet'in, Covid 19 nedeniyle Kıbrıs'taki konserlerini ertelemek zorunda kaldığı belirtildi.
"NEDEN STAR OLMADIĞINI ANLADIK"
Geçtiğimiz cumartesi akşamı arkadaşlarıyla birlikte Linet'i dinlemeye giden Aslı Şen, ünlü şarkıcının sahnedeki tavırlarından rahatsız olduğunu dile getirmişti.
Aslı Şen, "Altı kadından oluşan masamıza gözünün ucuyla bakmazken her nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderdi. Masamızı terk ettik. Neden star olamadığını anladık! Biraz Tarkan'ı, Ebru Gündeş'i, Kenan Doğulu'yu, Zülfü Livaneli'yi ve Sezen Aksu'yu izlemesini öneririm. Starlık sadece sesle olmuyor! Adabı muaşeretten bir haber" ifadelerini kullanmıştı.
Cemiyet hayatının tanınmış ismi, sosyal medya hesabından paylaştığı Linet fotoğrafının üzerine de çarpı işareti koymuştu.