Şarkıcı Halil Sezai adliyede

Şarkıcı Halil Sezai Tuzla 'da 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği iddiasıyla ifade vermek üzere Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Polis eşliğinde adliyeye getirilen Sezai'nin sağ elinin sargılı olduğu görüldü. Olay önceki gün sabah saatlerinde Tuzla'da yaşandı. Sokakta çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, mahalle sakini Necati Meriç ile tartışma yaşadı.Çekime izin vermeyen 67 yaşındaki Meriç ile Sezai ve yanındakiler kavga etti. Darp edilen Meriç'in şikayeti üzerine Halil Sezai ve yönetmen Aytaç Ağırlar, Taner Okçular ve Ecem Ağırlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ancak 67 yaşındaki Meriç'i darp gettiği güvenlik kamerasına yansıyan Halil Sezai, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Halil Sezai'nin savcılıkta ifade vermesi bekleniyor.

Halil Sezai'nin 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp etmesinin ardında oğlu Mesih Meriç konuştu. Meriç, “Ben hala uyuyamıyorum. Babamın çığlıklarıyla uyanıyorum. Adalet yerini bulacak buna inanıyoruz. Avukatımız gelecek, gerekli delilleri ilk gün verdik" dedi.Mesih Meriç psikolojik olarak çok etkilendiklerini belirterek, “Psikolojik olarak çok yorulduk. İnşallah hiç kimsenin başına gelmez. İnsanlar hata yapabilir ama bu tekrarlanan bir hata. Temmuz ayında da benzer bir şikayetimiz olmuştu. Bu sefer ki hiçbirimizin inanamadığı bir şey. Ben hala uyuyamıyorum. Babamın çığlıklarıyla uyanıyorum. Adalet yerini bulacak buna inanıyoruz. Avukatımız gelecek, gerekli delilleri ilk gün verdik. Karşı taraf çıksın konuşsun, istediğini yapsın. Görüntüler var" dedi.

Halil Sezai'ye ait yeni görüntülere ilişkin konuşan Meriç, "Eve girdiği odunla oradaki aynayı kırmaya çalışıyor. Ayna kırılmıyor ve devam ediyor. Hepimizin başında ciddi şeyler geçti. Babamın yaşadığına şükrediyorum. Bu adam sokakta dolaşıyor. Uyuyamıyoruz, akşam birisi mi girecek eve başımıza bir şey mi gelecek diye endişeleniyoruz. Sabah 08.30'da 67 yaşında bir insanın evine girip nasıl böyle şeyler yapılabilir. Nasıl bir mantıktır" diye konuştu.