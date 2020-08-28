Şarkıcı Gülşen, Survivor Cemal'i affetmedi

'GÜLŞEN BENİ ENGELLEMİŞTİ'

ŞARKISINI PAYLAŞTI, ENGELİNİ KALDIRMADI

'BİR PUANI BURADAN KIRDIM'

Güne çok güzel başladığına dair paylaşımlar yapan Cemal Can Gülşen’in profiline girerek fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafta ‘kullanıcı bulunmadı ve henüz hiç gönderi yok’ ifadeleri Cemal Can’ın hala Gülşen’in engellenenler listesinde yer aldığını gösterdi. Duruma üzüldüğü anlaşılan Cemal Can, “Bir puanı buradan kırdım” notunu ekledi.