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Şarkıcı Esma Er tüm bakışları üzerinde topladı!

Kısa bir tatil için Muğla Göcek'e giden şarkıcı Esma Er, deniz ve güneşin keyfini doyasıya çıkarıyor.

Şarkıcı Esma Er tüm bakışları üzerinde topladı! Sporu hayatından eksik etmeyen Esma Er, düzgün fiziği ile tüm bakışları üzerinde topladı.
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