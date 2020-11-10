10 Kasım 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.243 0.93 EURO 9,6510 1.43
USD 8,1610 1.35 ALTIN 494,670 2.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

Şarkıcı Doğuş'un eşi: Yıllardır görmediğim köyüme gideceğim

10 Kasım 2020 Salı - 17:53 | Son Güncelleme : 10 11 2020 - 17:53

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında imzalanan ateşkes anlaşması sonrası başta Başken Bakü olmak üzere tüm kentlerde Azerbaycan halkı sokaklara döküldü. Şarkıcı Doğuş'un gazeteci eşi Xosqedem Hidayetgizi, sevince ortak olarak o anları görüntüledi. Hidayetgizi "Ben artık şehrime, köyüme gideceğim. Yıllardır görmediğim köyüme gideceğim" dedi.


Bakü sokaklarına dökülen vatandaşların sokağa döküldüğü anlarda cep telefonu kamerasıyla görüntü çektirip konuşan Xosqedem Hidayetgizi, "Zafer günümüzü kutluyoruz. Yıllardır düşman topraklarımızı işgal etti. Bu uğurda çok şehit verdik. Bu topraklar uğrunda nelerimizi yitirdik. Kötü günler artık arkada kaldı. Azerbaycan'ın zaferini kutluyoruz. Ben artık şehrime, köyüme gideceğim. Yıllardır görmediğim köyüme gideceğim" ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

doğuş eşi köy
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.