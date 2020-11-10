Bakü sokaklarına dökülen vatandaşların sokağa döküldüğü anlarda cep telefonu kamerasıyla görüntü çektirip konuşan Xosqedem Hidayetgizi, "Zafer günümüzü kutluyoruz. Yıllardır düşman topraklarımızı işgal etti. Bu uğurda çok şehit verdik. Bu topraklar uğrunda nelerimizi yitirdik. Kötü günler artık arkada kaldı. Azerbaycan'ın zaferini kutluyoruz. Ben artık şehrime, köyüme gideceğim. Yıllardır görmediğim köyüme gideceğim" ifadelerini kullandı.
- Haberler »
- Magazin Haberleri »
- Şarkıcı Doğuş'un eşi: Yıllardır görmediğim köyüme gideceğim
Şarkıcı Doğuş'un eşi: Yıllardır görmediğim köyüme gideceğim
10 Kasım 2020 Salı - 17:53 | Son Güncelleme : 10 11 2020 - 17:53