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Şarkıcı Doğuş tekne turunda ölümden döndü

DHA |  30 Ağustos 2021 Pazartesi - 18:48 | Son Güncelleme : 30 08 2021 - 18:48

Antalya'da ailesiyle tatil yapan ünlü popçu Doğuş, ölümden döndü. Tekne turuna çıkan sanatçı, tüpsüz dalış yaparken büyük tehlike atlattı.


Doğuş'un suyun altında fazla kaldığını fark eden kaptan, denize atlayarak ünlü şarkıcıyı tekneye çıkardı. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının kaptanın erken müdahalesi sayesinde önemli bir sağlık sorunu yaşamadığı öğrenildi. Şarkıcının doktorunun, "1 dakika daha gecikilseydi fiziksel hasar hatta ölümle sonuçlanabilirdi" dediği öğrenildi.
 

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