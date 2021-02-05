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Şarkıcı Ceylan lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatı...

05 Şubat 2021 Cuma - 14:02 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 14:14

2017 yılında ani bir kararla Bodrum'a yerleşme kararı alan şarkıcı Ceylan, yaptırdığı lüks evini satışa çıkardı. 5+1 lu¨ks villayı 7 milyon TL'ye satıyor.


Şarkıcı Ceylan, Bodrum Yalıkavak’taki 500 metrekarelik 5+1 lu¨ks villasını 7 milyon TL'ye satıs¸a c¸ıkardı.
 
Şarkıcı, o¨zel dekore ettigˆi deniz manzaralı villayı I·stanbul'da yapacagˆı yatırım ic¸in satılıgˆa c¸ıkarttıgˆı söyledi. Ceylan'ın villası göz kamaştırıyor...
 
 
 
 
 

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