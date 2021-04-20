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Şarkıcı Asya koronavirüse yakalandı! Hastaneye kaldırıldı!

DHA |  20 Nisan 2021 Salı - 13:46 | Son Güncelleme : 20 04 2021 - 14:06

Şarkıcı Asya, koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Asya, hastaneye kaldırıldı.


Şarkıcı Asya'nın kızı Aslı bir süre önce koronavirüse yakalandı. Kızına evde bakan şarkıcı Asya da virüse yakalandı. Durumu ağırlaşan şarkıcı, hastaneye kaldırıldı.

Hastalığı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Asya, "Kızım Aslı'nın pozitif çıkmasıyla birlikte tedavisini evde ben takip ettim. 12 gün sonunda iyileşti çok şükür. Bir haftadır ben de pozitifim. En zor olanı şiddetli öksürük nedeniyle gerçek anlamda nefes alamamak. Hastane odasındayım tabi ki refakatçi söz konusu değil. Bu videoyu, hala covide inanmayan, covid yüzünden sevdiklerini kaybedenlere ve gecesi gündüzü olmayan, hem kendi, hem de ailelerini riske atarak mesleklerini özveriyle yapmaya devam eden sağlıkçılara saygı duymayan şuursuzlar için paylaşıyorum. Allah sizi ıslah etsin." dedi.

 

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