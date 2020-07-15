Şarkıcı Arto'nun hapsi isteniyor

Sosyal medya hesabından Çağla Şıkel’e hakaret ettiği iddia edilen şarkıcı Arto’ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Çağla Şıkel, kendisine sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla Arto’dan şikâyetçi olmuştu. 1 milyon liralık tazminat davası açan ünlü model ve sunucu, Arto için 3 ay mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Dilekçede Arto’nun Instagram hesabından yaptığı yorumda Çağla Şıkel hakkında kötü kadın imasında bulunduğu, devamında da anneliği üzerinden beter açıklamalar yaptığı ve Şıkel’in psikolojisinin bozulduğu belirtmişti.

Çağla Şıkel ayrıca mahkemeden korunma kararını ihlal ettiği iddiasıyla Arto’nun zorlama hapsine tabi tutulmasını istemiş, ancak mahkeme zorlama hapis talebini reddetmişti.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ