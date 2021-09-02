Sarıyer’deki silahlı saldırı anbean görüntülendi

İstanbul Sarıyer’de bir emlak ofisinde çalışan 27 yaşındaki Kemal Kavraz uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayet anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Olayın adresi Sarıyer ’de bir emlak ofisiydi. İddiaya göre, 25 Ağustos günü İşyeri sahibi Emlakçı Hasan D. ile müteahhit İbrahim K. arasında tartışma yaşandı. Ardından ibrahim K. işyerinden çıktı.

Bir saat sonra işyerine motosiklet ile iki kişi geldi. maskeli şüphelilerden biri iş yeriniin kapısını açıp peş peşe ateş etmeye başladı. O sırada koltukta oturan ve kurşunların hedefi olan Kemal Kavraz hayatını kaybetti. Şüpheliler ise kaçtı.

Yapılan takipler sonucu çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 50 güvenlik kamerasından 100 saati aşkın görüntü inceledi. Maske ve kask takmalarına rağmen şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Mustafa F. (28) ve Ersin Y. (22)’de Beşiktaş ’ta gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin Kemal Kavraz ile aralarında husumet olduğu öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Bu sırada emlakçı ile olaydan kısa bir süre önce tartışma yaşayan müteahhit ibrahim K.’da gözaltına alındı. İbrahim K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.